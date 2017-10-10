Fatih Altaylı: Vizeler askıya alındı binlerce öğrenci ne yapacak?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD ile Türkiye arasında karşılıklı olarak vizelerin askıya alınmasından sonra ABD'de okuyan binlerce öğrencinin mağdur olduğunu belirterek "ABD genellikle öğrencilere bir yıllık vize veriyor. Okulların öğrenime açıldığı şu günlerde binlerce öğrenci ya ABD’ye gitti ya da gitmek üzere. Bu öğrencilerin vize durumları ne olacak?" diye tepki gösterdi.

Fatih Altaylı'nın "İyi geçen görüşmelerden korkun" başlığıyla yayımlanan (10 ekim 2017) yazısı şöyle:

Birleşmiş Milletler’in dönem açılış toplantıları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme, Türk basınının tamamında “Süper geçti” başlıklarıyla yer aldı.

Herkes pazar akşamından beri Takvim Gazetesi’nin o günlerdeki manşetiyle dalga geçiyor, ama diğer gazetelerdeki Washington’dan yazdırılan haberlerin ve televizyonlarda yapılan yorumların hepsi aynı minvaldeydi.

Bendeniz ise bu manşetleri görünce gülmemi engelleyemedim ve 23 Eylül günü yayımlanan yazımda bu “Süper geçti, ABD ile çok iyiyiz” manşetleriyle hafiften dalgamı geçmiş, durumun pek de öyle olmadığını anlatmaya çalışmış ve “Bekleyelim görelim” demiştim.

Fazla beklememize gerek kalmadan gördük.

ABD, Türkiye’den ABD’ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize vermeme kararı aldı.

Vize için başvurmak bile mümkün değil.

Vizesi olanlar için sorun yok gibi görünse de, ABD’nin gidenlerin en azından bazılarını sınır kapısından çevirmesi mümkün. Muhtemelen, bununla ilgili listeleri bile hazırdır.

Peki başka hangi ülkelere böyle bir kısıtlama uyguluyor ABD.

Bildiğimiz kadarıyla İran, Suriye, Libya ve Yemen’e de benzer bir yasak söz konusu. Belarus’a da kısmi bir yasak var.

Somali, Çad, Kuzey Kore ve Venezüella’ya ise yüksek güvenlik kriterleri uygulanacak.

Ancak Türkiye’ye uygulanan kadar sert bir yasaklama başka hiçbir ülkeye uygulanmıyor şimdilik.

Büyük ihtimalle, ABD Başkanı’nın, bu ülkelerin liderleriyle yaptıkları görüşmeler de muhtemelen “kötü” geçmemiştir.

Anladığım kadarıyla bizim medyamız için “tekme tokat kavga edilmeyen” görüşmeler “İyi geçti” sınıfına giriyor.

Ne diyeyim, Allah hepimizi bundan sonra da “İyi geçecek” görüşmelerden korusun.

Öğrenciler ne olacak?

Binlerce öğrenci ABD’de öğrenim görüyor. Bunların tamamı öğrenci vizesi almak zorunda.

ABD genellikle öğrencilere bir yıllık vize veriyor.

Okulların öğrenime açıldığı şu günlerde binlerce öğrenci ya ABD’ye gitti ya da gitmek üzere. Bu öğrencilerin vize durumları ne olacak?

Bu çocuklar önümüzdeki dönemler için nasıl vize alacak.

Türkiye’de yönetime kızıp en azından bu öğrencilerin “aşırı” mağdur olmasını engellemek için Amerika’nın bir planı var mı?