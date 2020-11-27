Fatih Altaylı: Vefat sayılarının açıklananın yaklaşık yüzde 40 üzerinde olduğunu zannediyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, son günlerde tartışılan Covid-19 ölüm sayılarına ilişkin olarak, "Vefat sayılarına inanan hiç yok desem yeridir. Açıkçası ben de vefat sayılarının açıklananın yaklaşık yüzde 40 üzerinde olduğunu zannediyorum. Böyle düşünmemin nedeni ise PCR testlerinin yanılgı oranı. Testlerde yüzde 60 civarında doğruluk var ise, Korona negatif görünen ama aslında Korona tedavisi görenlerin de listeye eklenmesi halinde sayı bu olur" dedi.

Altaylı, bugünkü yazısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aylar sonra 'vaka' sayısını açıklamasıyla ilgili olarak, "Güven tele konan kuş gibidir derler ya, teker teker konar, ürkünce hep birlikte uçar giderlermiş. Fahrettin Koca’nın başına gelen de bu oldu anlaşılan. Vaka sayılarını eskisi gibi açıklamaya başladığını söyledi ve arttırdı geniş bir kitle 'Mızrak çuvala sığmamaya başlayınca böyle yaptılar ama hâlâ eksik açıklıyorlar' diye düşünüyor" görüşünü dile getirdi.

Altaylı, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın restore ettirdiği tarihi Vezir Çeşmesi'nin kitabesine babası Zeki Ahmed Çamlı'nın ismini ekletmesine ve "Ne var yani bunda" diye açıklama yapmasıyla iligili olarak da, "Mesele bunu çok normal görmek. Bunu rahatça yapmak ve bundan utanmamak. Yine de şükrediyorum. Bu vatandaş selatin camilerden birini, mesela Süleymaniye’yi tamir ettirseydi eğer halimiz nice olurdu! Düşünsenize İstanbul’da iki Çamlıca Camii olurdu. Biri Çamlıca Tepesi’nde, diğeri Eminönü'nde. Ama yine de Çamlıca Camii’nin kitabesini bir kontrol etmekte fayda var. Belli mi, olur 'Sahibül Camii Merhum Ahmet Zeki Çamlı' yazdırmış olabilir" yazdı.