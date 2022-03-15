Fatih Altaylı: Vadesi dolmuş bir iktidarı, seçim yasalarında yapılan değişikliklerin kurtardığı asla görülmemiştir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim kanunu tasarısının TBMM'ye geldiğini belirterek, "Maksadı çok açık biçimde Millet İttifakı’nı parlamento seçimlerinde zora sokacak bir ortam yaratmak, geniş ittifakları verimsiz hale getirmek, CHP’yi dezavantajlı kılmak, geniş ittifaklardaki küçük partilerin büyük ortağa katkısını sınırlamak. TBMM seçiminde etkili olacak olan bu değişikliğin Cumhurbaşkanlığı seçimine ise etkisi olmayacak gibi duruyor.

Yani sonucu olsa olsa İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinde son yerel seçimde ortaya çıkan durumun bir benzerini, 2023’te ülke genelinde ortaya çıkarması olabilir. Kesin olan sonucu ise bir erken seçim ihtimalini ortadan kaldırmış gibi görünmesi" diye yazdı.

Vadesi dolmuş bir iktidarı seçim yasalarında yapılan değişikliklerin kurtaramayacağını savunan Altaylı, "Seçim Yasası değişikliği ile “devri iktidarını” uzatmayı başaran olmadı, Özal bile bunu başaramadı.

Burada mesele iktidarın vadesinin dolup dolmadığıdır. Eğer doldu ise seçim yasası beyhude çabadır. Böyle değişikliklerin tek getirisi istikrarsızlık olmuştur. Fazlası değil" ifadelerini kullandı.

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