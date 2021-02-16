Fatih Altaylı: Uzay aracımız eğer başarılı olursa SpaceX gibi şirketler bile Türkiye’den roket motoru alabilecek

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Hibrid motorlu uzay aracımız eğer başarılı olursa bu motor ticari bir anlam kazanacak. SpaceX gibi şirketler bile Türkiye’den roket motoru alabilecek" değerlendirmesini yaptı.

Altaylı yazısında, "Çünkü diğer roket motorlarına göre çok daha kolay, güvenli ve ucuz. Şu an kullanılan roket motorları yaklaşık 20 milyon dolar maliyete sahipken yerli motorumuz bunun hemen hemen 10’da biri bir maliyete sahip olacak. Böyle olunca özellikle uzaydaki ateşlemelerde kullanılan ve yeniden kullanımı mümkün olmayan pahalı motorlar yerine SpaceX gibi şirketler bile Türkiye’den roket motoru alabilecekler. Arif Karabeyoğlu bu projenin 2023’e değilse bile 2024-25 yılına kadar kesinlikle yapılacağını ve hayal olmadığını söylüyor." ifadesini kullandı.