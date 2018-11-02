Fatih Altaylı: Uzak durulacak adam tipiydi anlamamış mıydın!

Ünlü şarkıcı Sıla, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, herkesin 'Sıla ile Ahmet Kural’ın kavgasını' konuştuğunu belirterek, "Sıla Hanımefendinin bu şiddetsever adam ile yeniden beraber olmaya başlaması oldu. Bu haberi duyduğum zaman söylediğim tek şey 'Yazık, bu adam bu kıza yine şiddet uygular' oldu. Çünkü kadına bir kez el kaldıran adam bunu tekrar yapardı" diye yazdı.

Fatih Altaylı, olan bitene şaşırmadığını çünkü Sıla'nın daha önce de 'şiddetsever' diye tanımladığı Ahmet Kural'la birlikte olduğunu, şiddete maruz kaldığı için ayrıldığını öte yandan şiddet nedeniyle ayrıldığı iddialarının Sıla tarafından yalanlanıp üstünün örtüldüğünü iddia etti.

"Hele hele şiddete maruz kalan kadın o adama geri dönmüşse..."

Geçen günlerde yeniden başlayan Sıla, Ahmet Kural ilişkisini duyduğunda 'Yazık, bu adam bu kıza yine şiddet uygular' dediğini aktaran Altaylı, "Çünkü kadına bir kez el kaldıran adam bunu tekrar yapardı. Hele hele şiddete maruz kalan kadın o adama geri dönmüşse o adamın tek düşüncesi 'Yaptığım yanıma kar kaldı. Benden vazgeçemiyor' olacaktır. Nitekim öyle de oldu. Sıla Hanımefendi, şiddet nedeniyle ayrıldığı adama geri döndü ve yeniden şiddete maruz kaldı" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Uzak durulacak adam tipiydi anlamamış mıydın!" başlığıyla (2 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz