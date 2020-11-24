Fatih Altaylı: Türkiye, Şenol Güneş ve Fatih Terim'den kurtulmalı; bunlara verilen maaşa yazık

Galatasaray'ın Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, "Türkiye iki teknik direktörden vazgeçmek zorunda. Şenol Güneş, Fatih Terim. Bunlar ununu elemiş, ipini asmışlar. Hatta ipi de düşmüş. Bunlara verilen maaşa yazık" diye konuştu.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi.

"90 dakika sen ne yaptın?"

Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle: "Ne zaman puan kaybetse, hakem yeterince uzatmadı! 90 dakika ne yaptın? Galatasaray taktik olarak ne oynadı acaba? İngiltere Ligi'ni seyrediyoruz, teknik direktörlerin bir şey yapmaya çalıştığını, oyun oynatmaya çalıştığını görüyoruz. Zaman geçirdiler, yere yattılar diye bir lafları oldu mu?



Kazanamayabilirsin, oyuncuların çok gol kaçırabilir. Galatasaray ve teknik direktörü maç sonrası yaptığı o açıklamayla kendini, rakibini bu kadar küçük düşüremez. Kayseri tabii ki çamura yatacak, yere atacak, ne yapacak? Düşmemeye oynuyorlar. Galatasaray teknik direktörü 'Pozisyon bulduk kullanamadık' diyebilir ama hakemin uzatmaması bahanesine sığınamaz.

"Bunlara verilen maaşa yazık"

Türkiye iki teknik direktörden vazgeçmek zorunda. Şenol Güneş, Fatih Terim. Bunlar ununu elemiş, ipini asmışlar. Hatta ipi de düşmüş. Bunlara verilen maaşa yazık. Galatasaray Fatih Terim'e borçlu mu, borçlu. Fatih Terim'e ihtiyaç var mı, var? Yapın onu murahhas aza, CEO ne istiyorsanız. Fatih Terim 95 yaşına gelinceye kadar Galatasaray'ın bütün ümidi Fatih Terim mi olacak?"

Koca bir camia, koca bir kulüp bir teknik direktöre o kadar bel bağlamaz. Galatasaray Fatih Terim'in yakasından düşsün. Teknik direktör olarak artık bitmiş. O da bitmiş, Şenol Güneş de bitmiş. Şenol hocadan artık teknik direktör olmaz. Futbolda küme düştük. Milli Takım'ın Şenol Güneş'ten Galatasaray'ın Fatih Terim'den kurtulması lazım. Geçen sene küme düşmüş vasat bir takım Galatasaray. Sen Real Madrid'e gittiğin zaman kendini yere atmıyor musun? Galatasaray her şeyi 10 üzerinden 100 yaptı, çok taktiksel oynadı, hakem süreyi uzatmadı rakip de vakit geçirdi."