Fatih Altaylı: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en beceriksiz, en yeteneksiz, en kişiliksiz Futbol Federasyonu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, liglerin başlayacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu’nunu sert bir dille eleştirdi. “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en beceriksiz, en yeteneksiz, en kişiliksiz Futbol Federasyonu” diyen Altaylı, TFF'nin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hareket ettiklerini iddiasına tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "sorumluluk kabul etmedikleri" ve "kararı uygun bulmadıkları" açıklamasını hatırlatan Altaylı, "Ama Allah biliyor ya, bu iradesiz Federasyon’un bile bu kadar ucuz bir yalan söyleyebileceğini düşünmemiştim. Meğer söyleyebilirmiş. Gözünü kırpmadan” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar sorumsuzca hadi o zaten bu memlekette kimsede aranan bir nitelik değil ama bu kadar aptalca bir karar olabilir mi bu durumda!” diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

“O Federasyon’u oraya Türk futbolunu düşünsünler diye oturtmamışlar ki!

Onların da düşünmek gibi bir derdi yok ki!

Düşünecek olsalar, vakit olduğunu görür, biraz daha bekler, ligi Temmuz’dan sonra oynatır tamamlarlar.

Ama onlar düşünmek için değil, kendilerine verilen talimatları uygulamak için ordalar. Düşünen adamların sevilmediğini bilecek kadar da tecrübeliler zaten.

Talimat beklerler, verilmiyorsa da o zaman verilmesi muhtemel talimatı tahmin edip ona göre davranırlar.

Kişilik, yöneticilik falan mı dediniz.

Güldürmeyin beni.

Zaten birkaç gündür RTÜK’e gülmekle meşgulüm.

Bir de bu çıkmasın başıma...”

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