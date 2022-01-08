Fatih Altaylı: Türk halkı, "yerli ve milli" olduğunu söylüyor ama "yerli ve milli" paraya hâlâ güvenmiyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, halkın, iktidarın ekonomi politikalarına güvenmediğini söylerken, "Türk halkı, “yerli ve milli” olduğunu söylüyor ama 'yerli ve milli' paraya hâlâ güvenmiyor" dedi.

Altaylı, iktidarın kur korumalı TL mevduatı teşvikine ve "'TL'ye geçin' ısrarına rağmen" vatandaşların "dolar aşkının sürdüğünü" söyleyerek şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta Türkiye’deki şirketlerin döviz hesaplarında bir gerileme söz konusu. Şirket hesaplarından 2 milyar dolardan fazla döviz satılmış. Tüzel kişi hesaplarında bir gerileme var. Ancak özel kişiler yani vatandaşlar döviz almaya devam etmişler. Şahıslara ait hesaplarda 1 milyar dolara yakın hadi tam miktarı verelim, 932 milyon dolarlık artış olmuş. Yani iktidarın ekonomi politikasına güvensizlik sürüyor.

15 günlük bir süreçte döviz kurlarında meydana gelen yüzde 30’u aşkın dalgalanma bu güvensizliğin sebebi olsa gerek. TL mevduatta ise bir artış söz konusu. 37 milyar TL’lik bu artışın nedeni ise TL hesapların kendilerini kur koruması altına atma gayretleri. Sonuç olarak Türk halkı, “yerli ve milli” olduğunu söylüyor ama “yerli ve milli” paraya hâlâ güvenmiyor."

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