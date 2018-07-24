Fatih Altaylı: TSK işine yaramayacak yüz binlerce bedelli asker için kılık kıyafet, yemek verecek

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, TBMM Pla ve Bütçe Komisyonu'nda maddeleri kabul edilen bedelli askerlik ile ilgili olarak 28 gün şartına tepki gösterdi. Altaylı, "İster 21 olsun ister 28 gün, hiç kimseye faydası dokunmayacak bir şey için 'kargaşa' yaratmaya değmez" diyerek, "TSK işine yaramayacak yüz binlerce bedelli asker için kılık kıyafet, yemek verecek" ifadesini kullandı.

Komisyonda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin bedelli ve dövizli askerlikle ilgili maddeleri dün kabul edildi. Bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirilirken ücret 15 Bin TL yaş sınırı 25 olarak kabul edildi. Gündüzleri askeri, akşamları ise teorik eğitim verilecek.

Altaylı'nın "TSK'ya da yük, gençlere de yük" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir kez daha yazayım ve son kez yazayım.

“Lütfen çıkarmakta olduğunuz yasanın ne işe yarayacağını bir kez daha düşünün”

Bahsetmeye çalıştığım yasa, bedelli askerlikle ilgili düzenleme.

28 gün mü, 25 gün mü yoksa 21 gün mü tartışması, başından sonuna, sonundan başına abesle iştigaldir.

21 olsa ne fark eder, 28 olsa ne farkeder.

İster 21 olsun ister 28 gün, hiç kimseye faydası dokunmayacak bir şey için “kargaşa” yaratmaya değmez.

Askere gidecek gençler işinden izinli sayılacak.

Bu kadar gün için işveren yerine birini alsa olmaz, almasa iş aksayabilir.

21 gün için gençler evi barkı bırakacak, işi bırakacak binecek bir otobüse veya uçağa ya da özel aracına gidecek birliğine teslim olacak.

21 veya 28 gün aval aval gezecek.

Zaman öldürecek ve sonra geri dönecek.

Diyebilirsiniz ki, “Bari o kadarını yapsınlar”.

Bir işe yarayacak olsa yapsınlar da bir işe yaramayacak.

Bırakın askere gidecek olan bedellileri, olaya bir de Silahlı Kuvvetler açısından bakın.

Hiçbir işine yaramayacak yüz binlerce bedelli asker için kılık kıyafet verecek.

Yatakhane organize edecek, yemek organize edecek, askere alma ve tezkere verme işlemleri yapacak.

Niye?

Hiç!

Boşu boşuna.

Yazık gençlere de yazık, bunca adamı 21 gün için silah altına alıp, 21 gün sonra salıverecek olan TSK’ya da yazık.

Bir kez söyledim.

Son kez rica ediyorum.

Mantıklı düşünün.