Fatih Altaylı: Terim gerçekten Galatasaray’ı seçen biri ise, “Başkanım, buyrun bu benim istifa mektubum” demeliydi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı toplantıyla ilgili olarak, "Eğer Terim gerçekten Galatasaray’ı seçen biri ise, 'Başkanım, buyrun bu benim istifa mektubum. Şimdi bırak derseniz şimdi, yarın bırak derseniz yarın bırakmaya ve gerekirse Galatasaray’ın herhangi bir yerinde bilabedel görev almaya, yöneticilik yapmaya hazırım' demeliydi" değerlendirmesini yaptı.

Elmas ile Terim arasındaki toplantı için "Hayli duygusal bir görüşme olmuş diye kulağıma geldi" diyen Altaylı, şunları kaydetti:

"Başkan Elmas ile Teknik direktör Terim 2000 yılında UEFA Kupası kaldırılırken de beraberlerdi. O gün Terim başarılı ve genç sayılabilecek bir teknik direktör, Elmas ise kulübünün futbol şubesinin genç yöneticisiydi. Bugün kolay kopmamalarını ve böyle bir toplantıda duygusal olmalarını anlayışla karşılamak mümkün. Ancak Fatih Terim’in bahaneler üretmek yerine Başkan’ın elini rahatlatması gerekirdi. Eğer Terim gerçekten Galatasaray’ı seçen biri ise, 'Başkanım, buyrun bu benim istifa mektubum. Şimdi bırak derseniz şimdi, yarın bırak derseniz yarın bırakmaya ve gerekirse Galatasaray’ın herhangi bir yerinde bilabedel görev almaya, yöneticilik yapmaya hazırım' demeliydi. İyi Galatasaraylılık bunu gerektirirdi."

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