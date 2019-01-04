Fatih Altaylı: Temel'in görevden alınmasının madalya ile falan ilgisi yok, gerekçe çok daha önemli...

24 Haziran seçimleri öncesi "Apolet sökme" tartışması ile gündeme gelen 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na, atandı. Bu 'atama' görevden alma olarak değerlendirildi. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı yaşananları "Orgeneral Temel’in görevden alınmasının madalya ile falan ilgisi yok. Çok daha önemli bir gerekçe ile Savunma Bakanlığı tarafından görevden alındı" ifadesiyle değerlendirdi. "Bu gerekçeyi detaylı olarak yazmam çok doğru olmaz. Ancak bana gelen bilgiler doğrultusunda şu kadarını söyleyebilirim" diyen Altaylı, "Sorunlu bir komşumuzla sorunlarımızı daha da arttıracak ve yeni dönem müttefikimizle sorunlar doğuracak bir emri ve bu emirdeki ısrarı nedeniyle görevden alındı 2. Ordu Komutanı" sözlerini kaydetti.

Altaylı, bugünkü (4 Ocak 2019) yazısının "Kızağın perde arkası" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

Orgeneral Metin Temel kamuoyunda Afrin kahramanı olarak biliniyordu.

Ama asıl şöhretini Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sırasında “Apoletlerini sökeceğim” demesi üzerine kazandı.

Orgeneral’in Cumhurbaşkanı’nı alkışlamasını eleştiren İnce bu sözleri kullanmış, hatta kimilerine göre İnce’nin Temel’e yönelik çıkışı Cumhurbaşkanlığı seçiminde en az birkaç puan kaybetmesine neden olmuştu.

O günlerde AK Parti çevreleri ve destekçileri Orgeneral Temel’e sahip çıkmış, yere göğe koyamamışlardı.

Ancak o Orgeneral İsmail Metin Temel birkaç gün önce sürpriz şekilde 2. Ordu Komutanlığından alındı ve kızaktan da beter bir göreve çekildi.

Bnunla ilgili önüne gelen bir şeyler yazdı.

En yaygın kanaat, bazı askerlere madalya verilmesi konusunda Savunma Bakanı ve Genelkurmay ile ters düştüğü, madalya törenine katılmadığı için görevden alındığı.

Ben de burada bir başka tez olarak, “Orgeneral Temel, askerlerin siyasete karışmaması gerektiği düşünülerek, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasındaki eleştirilerden ötürü görevden alındı” desem herhalde gülersiniz.

Ama şunu söyleyeyim, ilk iddiaya da ben gülüyorum.

Çünkü o da doğru değil.

Orgeneral Temel’in görevden alınmasının madalya ile falan ilgisi yok.

Çok daha önemli bir gerekçe ile Savunma Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Bu gerekçeyi detaylı olarak yazmam çok doğru olmaz.

Ancak bana gelen bilgiler doğrultusunda şu kadarını söyleyebilirim.

Sorunlu bir komşumuzla sorunlarımızı daha da arttıracak ve yeni dönem müttefikimizle sorunlar doğuracak bir emri ve bu emirdeki ısrarı nedeniyle görevden alındı 2. Ordu Komutanı.