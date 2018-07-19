Fatih Altaylı: Tedavi etmeyin bu şerefsizleri

Şanlıurfa'da acil serviste yaşanan darp olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Doktoruna bunu yapan toplumun geri kalanına ne yapmaz. Bırakınız ne halleri varsa görsünler" ifadesini kullandı.

'Ateşi düşmeyen çocuk hakkında yeterli bilgi vermeme' sebebiyle çıkan tartışma hakkında "İlkel toplumlarda bile farklı adlar altında iş yapsalar da, insanları tedavi edenlere saygı gösterilirdi" ifadesini kullanan Altaylı, "Doktorlara saldıranları kayıt altına alsın Sağlık Bakanlığı. İsimlerini, sicillerini sisteme işlesinler ve hiç bir doktor bu aşağılıklara bakmasın, tedavi etmesin" açıklamasını yaptı.

Altaylı bugünkü (19 Temmuz 2018) yazısında şunları kaydetti:

"Biz bugün ilkel kabilelerden bile daha ilkel bir noktaya doğru sürükleniyoruz.

Doktarlar dövülüyor, doktorlar öldürülüyor.

Yeni de değil bu!

Yıllardır sürüyor ve giderek artıyor.

1980’lerdeydi.

Mektebi Sultani’den bir sınıf arkadaşım, parlak bir doktor.

Mecburi hizmeti sırasında yanılmıyorsam Mardin’de, kendisine ölü getirilen bir kadını yaşatamadığı için canını sağlık ocağının penceresinden kaçarak kurtarmış, kapıda bekleyen silahlı adamları gece karanlığında atlatarak İstanbul’a, oradan da yurt dışına kaçmıştı.

“Bu ülkede doktorluk yapacağıma, bakkallık yaparım daha iyi” diyerek ticarete atılmak zorunda kalmıştı.

O günden bugüne değişen bir şey yok.

Geriye gidiş var.

Dünya çapında profesörlerimiz, kesip attığı tırnak kadar değeri olmayan magandalar tarafından üniversite bahçesinde kurşunlanarak öldürüldü.

Yüzlerce doktor darp edildi, dövüldü, öldürüldü.

Son olarak da Urfa’da bir doktorumuz ağır bir saldırıya maruz kaldı.

Bakın ben size bir şey söyleyeyim, doktoruna böyle davranan bir toplumun yaşama hakkı yoktur.

Sağlık hizmeti talep etme hakkı yoktur.

Hayvanlar bile kendilerini tedavi eden veterineri ısırmazlar.

O yüzden de doktorlara saldıranları kayıt altına alsın Sağlık Bakanlığı.

İsimlerini, sicillerini sisteme işlesinler.

Ve hiç bir doktor bu aşağılıklara bakmasın, tedavi etmesin"