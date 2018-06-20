Fatih Altaylı: Tansu Çiller'e yapılan eleştirilere katılmıyorum, çocuklarının geleceğini düşünüyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, eski Başbakan Tansu Çiller'in AKP'nin İstanbul mitingine katılması ardından yapılan eleştirilere katılmadığını söyledi. Altaylı Çiller Ailesi'nin Sarıyer'de bir arazisi olduğunu enerji işine girdiklerini hatırlatarak, "Çiller kendisinin ve çocuklarının geleceği için siyasi tercih yapıyor" dedi.

Altaylı bugünkü yazısında Çiller ile ilgili olarak şunları yazdı:

Seçime sayılı günler kala, insan tatilde de olsa bir şekilde gündemi izlemek zorunda.

“Her şeyden uzak olayım” demek bugünlerde mümkün değil.

Haliyle pazar günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul mitingini izledim.

Miting sonrasında ise bu mitinge katılarak Erdoğan’a destek veren Tansu Çiller’e yapılan eleştirileri okudum, dinledim.

Bir dönem Türkiye’ye başbakanlık yapmış, döneminde Türkiye’ye en ağır ekonomik krizi yaşatmış, ihale zarflarını evinde açtığı için Yüce Divan’a sevki istenmiş, eşinin iş dünyasıyla ilişkileri yüzünden başı epey ağrımış Tansu Hanım’a, bu mitinge katıldığı ve Erdoğan’a destek verdiği için çok ama çok ağır eleştiriler vardı.

Doğrusunu isterseniz, ben bu eleştirilere hiç ama hiç katılmıyorum.

Çünkü Tansu Çiller, “bir siyasi tercih ne için yapılır ve hangi nedenlerle değiştirilir”i en gerçekçi biçimde ortaya koyuyor.

Hep ne diyoruz: “Siyasi partiler takım değildir. Ülkenizin, kendinizin, çocuklarınızın geleceği düşünülerek siyasi tercihte bulunmak gerekir. Körü körüne bir partiyi desteklemek doğru bir şey değildir.”

Tansu Çiller’in de yaptığı bu.

Kendisinin ve çocuklarının geleceği için bir siyasal tercih yapıyor.

Çünkü Çiller’in Sarıyer’de bir arazisi var. Zaten otoyoldan bu araziye yakın bir çıkış verilerek arazinin değeri katlandı. Ve bu arazinin bir imar değişikliğiyle ciddi bir ranta dönüşmesi için yetki bakanlığın elinde.

Bu bir...

Artı yine Çiller’in oğullarının üzerinde görünen bir enerji şirketi var. Bu şirket de 400 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyor.

Hal böyle olunca Çiller, ailesinin ve çocuklarının geleceğini mevcut iktidarın devamında görüyor.

Bundan daha rasyonel bir siyasi tercih olabilir mi!