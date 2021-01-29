Fatih Altaylı: SSK’nın nasıl battığını öğrenmek istiyorsanız, şimdilerde Ak Parti mahfillerinde sık sık görülen Tansu Çiller’e sorabilirsiniz!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ömründe devletle ilişkisi bir dönem devlet memurluğu yapmaktan ibaret olan zatın eline tutuşturulmuş kâğıtlarla yalan yanlış bilgilerle sergilediği hezeyanlar var. Bu adam SGK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerdeki durumu Z kuşağı bilmiyor. Hastanelerde rehin alan ölülerimiz vardı Bay Kemal'in döneminde. Z kuşağı bunları bilmiyor." açıklamasına göndermede bulunarak, "SSK’nın nasıl battığını öğrenmek istiyorsanız, şimdilerde Ak Parti mahfillerinde sık sık görülen Tansu Çiller’e sorabilirsiniz!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Doğru Yol Partisi’nin seçim vaatlerinden olan erken emeklilik projesinin SSK’da büyük bir delik açmasıydı zararın sebebi." yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "Kemal Kılıçdaroğlu’na bin türlü beceriksizlik suçlaması yöneltebilirsiniz. Bunların pek çoğunda haklı olma ihtimaliniz de yüksektir. Ama SSK’yı batıran adam diyemezsiniz. SSK’nın nasıl battığını öğrenmek istiyorsanız, şimdilerde Ak Parti mahfillerinde sık sık görülen Tansu Çiller’e sorabilirsiniz! Cevap verir vermez onu bilemem." ifadesini kullandı.