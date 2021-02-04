Fatih Altaylı: Soylu, müthiş bir eksen kayması yaratıyor, atama karşıtı tepkileri bambaşka bir yere taşıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine yönelik açıklamalarına atıfta bulunarak, "Müthiş bir eksen kayması yaratıyor, atama karşıtı tepkileri bambaşka bir yere taşıyor" görüşünü savundu.

Altaylı yazısında, "Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasına karşı yapılan işlemler sırasında da Bakan Soylu’nun söylemleri öne çıkıyor sürekli olarak. Soylu 'Rektörün odasını bastırmam' diyor. Elbette ki rektör odası basılmaz, bastırılmaz. Zaten rektörün odasını basmak isteyen, kapıya dayanan falan yok. Soylu bu cümle ile sanki rektörün odası tehlike altında ve öğrenciler şiddet uyguluyormuş gibi bir hava yaratıyor." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Sonra LGBT’cilerin bu topraklardan olmadığını söylüyor. Müthiş bir eksen kayması yaratıyor, atama karşıtı tepkileri bambaşka bir yere taşıyor." ifadesini kullandı.