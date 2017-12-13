Fatih Altaylı: Siz Galatasaray’ı yönetecek güçte değilsiniz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim ve teknik heyet ile ilgili söylediği sözler nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Fatih Altaylı Divan Kurulu toplantısında, ‘’Bütün Galatasaray camiasından özür diliyorum ama sizden dilemiyorum, siz Galatasaray’ı yönetecek güçte değilsiniz’’ dedi.

Fatih Altaylı’nın Divan Kurulu’nda yaptığı konuşma şöyle:

Değerli Galatasaraylılar… Çocukluğumdan beri tanıyorsunuz beni bu kulüpte 35. yılım. İlk kürsüye çıktığımda 19 yaşındaydım. Pek çok başkan tanıdım, kiminin şapkasından çıktık, kiminin pardesü eteğinde gezdik. Hayatım burada geçti. Belki de bu son konuşmam bu kürsüde çünkü başkan atılmam için Disiplin Kurulu’na vermiş.

‘'Dışarıda yakalayıp dövebilirsiniz'’

Ben reytinglerde olsaydım Galatasaraylı olmazdım. Kimin adam olup olmadığını bilemem. Söylediklerimde haddimi aştıysam ona siz karar vermeyeceksiniz. Bütün Galatasaray camiasından çok özür diliyorum. Galatasaray denilince, hata yapılınca, benim zekama karşı alay söz konusu olduğunda bende şafak atıyor. Haddimi aştıysam bütün Galatasaray camiasından çok özür dilerim. Dışarıda yakalayıp dövebilirsiniz de hiç itirazım yok. Galatasaray’a olan yoğun duygularıma kapılarak, söylememem gereken şeyleri söylediysem de Galatasaray başkanlık makamından da özür dilerim. Ancak bu özürü diliyor olmam, başkanlık makamında oturanı eleştirmemi elimden alamaz.

‘'Ulan eşek oğlu eşek geliyorum yanına...''

Ben en çok Faruk Süren başkanı eleştirdim. Defalarca yazdım yazılarımda ama oturup konuşurduk. Özhan Canaydın’ı eleştirdiğim zaman beni arayıp, ‘Ulan eşek oğlu eşek, ne yazdın yine, geliyorum yanına konuşalım’ derdi. Biz Galatasaray’da böyle gördük. Bu bugünkü iktidar partisinin çıkıp bu ülke neden ikiye bölündü diye sorması gibidir. Söylesenize neden bölündü Galatasaray ikiye…

''Siz Galatasaray'ı yönetecek güçte değilsiniz''

Başkan diyor ki, bize destek olmuyorlar. Yaptığım gizli destekleri söylemek ayıptır. Galatasaray bir Amerikan terör örgütü ile bağdaştırıldığında benden başka savunan var mı? Ben Galatasaray’dan af diliyorum. Siz Galatasaray’ı yönetecek güçte değilsiniz. Sizden özür dilemiyorum. Galatasaray kötü yönetiliyor.’

''Neden oteli kiralamıyor?''

Sayın başkanın vermiş olduğu bir söz var. Dedi ki; ‘Sayın Galatasaraylılar, burayı otel olarak kiraya çıkartacağız, yıllık en az 5 milyon Dolar kira alacağız. Hiç kimse tutmazsa ben kiralayacağım.' Neden o zaman oteli bitirip kendi kiralamıyor? Bu duruma geldiysek eğer, burada benim bir tane dandik televizyon programında 3-5 kişiye söylediğim mi etkilidir, yoksa milyonların önünde konuşan başkanın ve yönetim kurulu üyelerinin söyledikleri mi önemlidir?

''Dandik bir televizyon programında söylediğim mi önemli?''

Bu duruma geldiysek eğer, burada benim bir tane dandik televizyon programında 3-5 kişiye söylediğim mi etkilidir, yoksa milyonların önünde konuşan başkanın ve yönetim kurulu üyelerinin söyledikleri mi önemlidir?

Başkanın bir konuşması üzerine kürsüye çıkıp otel konusunda konuştum. ‘Türkiye’deki turizm kötü giderken Mecidiyeköy’e otel yapılır mı?’ dedim. ‘Ne olacağına profesyonel olarak karar verelim’ dedim.

‘'Kulüpten atsanız da bas bas bağıracağım''

Siz beni kulüpten atsanız da ben Galatasaraylı kalacağım. Kulüpten atsanız da Galatasaray’ın haklarını savunmaya bas bas bağırarak devam edeceğim.

Dursun Özbek: Fatih Altaylı’ya hakkımı helal ediyorum

Fatih Altaylı'dan sonra yeniden kürsüye çıkan başkan Dursun Özbek "Hiçbir zaman bir Galatasaray üyesini, Galatasaray'a hizmet etmiş bir kişiye bu şekilde davranmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fatih kardeşimiz çok değerli bir gazeteci. Müsade etsin de ben de 43 senedir ticaret içerisindeyim, alıyorum, satıyorum. Beni eleştiren kimseyle sıkıntım yok. Sizlere izlettim, bu söylenenler eleştiri mi? Sevgili Fatih, sen Galatasaray aşığısın biliyorum, sen Galatasaray Başkanı'nı yerden yere vurursan ne yapacağız? Hep Galatasaray başkanları senin dediğin gibi mi anılacak? Fatih Altaylı'nın özür dilemesi efendililiğini gösteriyor, bu onun Galatasaraylı kişiliğini de gösteriyor. Kimsenin Galatasaraylı birini atma hakkı yoktur, biz kimiz ki yönetim olarak birilerini atacağız. Öyle bir yetkimiz ve düşüncemiz de yok. Her kim ki Genel Kurul'a hakaret ederse, karşısında beni bulur. Keşke sevgili kardeşim bunları söylemeseydi ve keşke biz de bu kadar şeyi yaşamasaydık. Ben, Fatih'in ağabeyiyim, beni gördüğü zaman 'Ağabey, ağabey' der. Ben Fatih Altaylı'ya hakkımı helal ediyorum" diye konuştu.