Fatih Altaylı: Siz devletin kurumlarını çiftliğe çevirirseniz, muhabirlere tetikçi gibi davranmayı öğretirseniz olacağı budur

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin olarak, "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?" diye soran Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’a ilgili değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, “Siz devletin kurumlarını çiftliğe çevirirseniz, işini layıkıyla yapmayı değil partili olmayı öncelikli hale getirirseniz, muhabirlere tetikçi gibi davranmayı öğretirseniz olacağı budur” diye yazdı.

Söz konusu durumu “tam bir rezillik” diyerek eleştiren Altaylı, “Bir muhabir, hele hele devletin ajansının muhabiri böyle bir soru soramaz. Çünkü ortada bir soru yok. Ortada bir partilinin serzenişi var. Bir muhabir, FETÖ'cü veya değil, fikren hangi partiye yakın olursa olsun, soru adı altında partililiğini sergileyemez, partili gibi partiden hesap soramaz” diye yazdı.

“Ama siz devletin kurumlarını çiftliğe çevirirseniz, işini layıkıyla yapmayı değil partili olmayı öncelikli hale getirirseniz, muhabirlere tetikçi gibi davranmayı öğretirseniz olacağı budur” diyerek iktidarı eleştiren Altaylı devamında, “AK Parti bu muhabirden muzdariptir. Ama AK Parti bunlara müstahaktır. Bu olayda beni üzen ise babanın açıklamasıdır. Bir evlat için en üzücü olabilecek durum babası tarafından satılmaktır” görüşlerini ifade etti.

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