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Fatih Altaylı: Siz devletin kurumlarını çiftliğe çevirirseniz, muhabirlere tetikçi gibi davranmayı öğretirseniz olacağı budur

“AK Parti bu muhabirden muzdariptir ama AK Parti bunlara müstahaktır”

22 Mayıs 2021 11:02

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin olarak, "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?" diye soran Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’a ilgili değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, “Siz devletin kurumlarını çiftliğe çevirirseniz, işini layıkıyla yapmayı değil partili olmayı öncelikli hale getirirseniz, muhabirlere tetikçi gibi davranmayı öğretirseniz olacağı budur” diye yazdı.

Söz konusu durumu “tam bir rezillik” diyerek eleştiren Altaylı, “Bir muhabir, hele hele devletin ajansının muhabiri böyle bir soru soramaz. Çünkü ortada bir soru yok. Ortada bir partilinin serzenişi var. Bir muhabir, FETÖ'cü veya değil, fikren hangi partiye yakın olursa olsun, soru adı altında partililiğini sergileyemez, partili gibi partiden hesap soramaz” diye yazdı.

“Ama siz devletin kurumlarını çiftliğe çevirirseniz, işini layıkıyla yapmayı değil partili olmayı öncelikli hale getirirseniz, muhabirlere tetikçi gibi davranmayı öğretirseniz olacağı budur” diyerek iktidarı eleştiren Altaylı devamında, “AK Parti bu muhabirden muzdariptir. Ama AK Parti bunlara müstahaktır. Bu olayda beni üzen ise babanın açıklamasıdır. Bir evlat için en üzücü olabilecek durum babası tarafından satılmaktır” görüşlerini ifade etti.

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Ne olmuştu?

Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile olan tartışması AA muhabiri Musab Turan tarafından bakanlara sorulmuştu. Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası alanda zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin, çarşıda, pazarda, metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli Bakanımıza da sorum: Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama, savunma yaptı mı? Savunması sizi tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?" sorularını yöneltmişti.

Pakdemirli’ye sorulan soruyu yanıtlayan Bakan Varank, "3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi… Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir” dedi.

Ardından organize suç örgütü lideri Sedat Peke, AA muhabirinin bakanlara sorduğu soruyu paylaşırken, "Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişirler" diye yazdı.

Soylu'nun danışman Mazhar Yıldırımhan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin bakanlara yönelttiği Soylu'ya ilişkin soruya tepki gösterirken, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü hedef alarak "Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir" dedi.

Anadolu Ajansı ise Turan'ın iş akdini feshetti.
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