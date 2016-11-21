Fatih Altaylı: Şimdi Riekerink Hanım mı diyeceğiz!

Galatasaraylı taraftarların ilk haftalarda alınan başarılı sonuçlardan sonra "Riekerink Bey diyeceksiniz" pankartına gönderme yapan Fatih Altaylı, "Riekerink’i getirerek yanlış yaptılar. Riekerink Bey’e şimdi Riekerink Hanım mı

diyeceğiz?" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink’in son haftalarda gösterdiği performans tepki çekiyor.

Bloomberg'de konuşan Fatih Altaylı, Riekerink'in Galatasaray için yanlış tercih olduğunu belirterek, "Riekerink Bey’e şimdi Riekerink Hanım mı diyeceğiz? Bundan sonra Riekerink’e ne halt diyeceksek stada pankart açarak bize söylesinler. Riekerink ve onu gazlayanlar gitmeli. Levent Nazifoğlu kim kardeşim? Futbolun başına getiriyorsunuz. Yönetim kötü olursa takımda sorunlar olur.

"Teknik direktör gerekirse it olmalı"

Riekerink en iyi takımını sahaya çıkardığını söylüyorsa kafasız demek ki. Altyapı bile yönetemeyecek bir adam. Riekerink iyi bir adam olabilir. Ablam olsa veririm mesela. Ama teknik direktör gerekirse it olmalı kardeşim. Riekerink beyefendi bir adam ben öyle değilim mesela. Ama iddia ediyorum ben ondan daha iyi teknik direktörlük yaparım." diye konuştu.

"Galatasaray Başkanı haart diye sucuk ekmek yiyor!"

6 senenin ardından Galatasaraylı taraftarların Ülker Stadı'na giderken, Başkan Dursun Özbek'in sucuk ekmek yemesini de eleştiren Altaylı, "Galatasaray Kulübü'nün başkanı ''Haaart'' diye sucuk ekmek yiyor! Giderek kendimi Galatasaray'dan uzaklaşmış hissediyorum. Bugün takım seçme durumunda olsam, Galatasaray'ı seçer miydim?" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe bizim de ekolümüz olsun diyor, geçmiş olsun, Galatasaray 500 sene önce kurdu"

Altaylı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üniversite açmasına yönelik olaraksa, "Fenerbahçe'nin Üniversitesi kurması anlamsız. Manchester Üniversitesi mi var? Barcelona Üniversitesi mi var? Bizim de mi ekolümüz olsun diyorsun? Geçmiş olsun, Galatasaray 500 sene önce kurdu." dedi.