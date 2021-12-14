Fatih Altaylı, Sergen'in Alpay için çizdiği karikatürü hatırlattı: Bugünkü Alpay'ı görenler hiç şaşırmıyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaşanan kavga esnasında çekilen yumruğu havada fotoğrafıyla tartışılan AKP İzmir milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan için Sergen Yalçın'ın çizdiği karikatürü hatırlattı ve "Bugünkü Alpay'ı görenler hiç şaşırmıyor" ifadelerini kullandı.

"TBMM’de ne zaman bir kavga var ise, Özalan sıkılmış yumrukları ile orada" diyen Altalyı, "Belli ki, AK Parti’nin bir 'sporcu kontenjanı' var. Bu kontenjanı önce Hakan Şükür, sonra Hamza Yerlikaya, şimdi de Alpay Özalan kullanıyor. Allah'tan Hamza Yerlikaya, Alpay Özalan tarzı bir siyaset anlayışına sahip değildi. Bir pehlivan tüm muhalefeti tek başına yere serecek güce sahiptir, bilirim. Ama Hamza Yerlikaya buna yeltenmedi. Alpay Özalan’ın tek özelliği ise buna fazlasıyla yelteniyor olması. Ancak ben buna şaşırmıyorum. Çünkü gençler belki hatırlamaz ama Alpay Özalan, bir zamanlar Türkiye’nin 'Televole' kültürünün en önemli aktörüydü. İçinde o dönem çağrıldığı şekliyle 'Alpay' olmayan bir Televole düşünülemezdi. Televole muhabiri Akın Sel’in Kompela ve Alpay olmayan bir anı yoktu. Ve Alpay’ın bugünkü davranış biçimini o zaman Sergen, gayet güzel özetlemişti. Akın Sel, futbolculara birbirlerinin karikatürlerini çizdiriyordu. Sergen de takım arkadaşı Alpay’ın karikatürünü çizmişti. O karikatürü hatırlayanlar, bugünkü Alpay Özalan’a hiç şaşırmıyorlar" diye yazdı.

Editör notu: Sergen Yalçın, takım arkadaşı Alpay Özalan'ı "boş kafa" olarak çizmişti

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