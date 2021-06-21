Fatih Altaylı: Şenol Güneş ve Fatih Terim, şu an aldıkları maaşların dörtte birine Avrupa'da bir büyük ligde iş bulabilirler mi; hiç zannetmiyorum

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Avrupa'nın beş büyük liginden biri olan İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren takımların teknik direktörlerinin maaşlarını yazdı ve "Ligin büyüklüğü ve takımların Avrupa başarıları da ortada iken teknik direktör ücretleri Türkiye’nin elit denilen teknik direktörlerinden düşük" ifadelerini kullandı. Altaylı, "Bugün Federasyon Şenol Güneş’in, Galatasaray Fatih Terim’in görevlerine son verse şu an aldıkları maaşların dörtte birine Avrupa’da bir büyük ligde iş bulabilirler mi? Hiç zannetmiyorum" diye yazdı.

İtalya Serie A liginin gelirinin 2,7 milyar euro olduğunu belirten ve teknik direktör maaşlarını yazan Altaylı, "İtalya’nın en fazla ücret alan teknik direktörü Antonio Conte. Vergi öncesi geliri 12 milyon euro. Vergi sonrası eline kalan yaklaşık 5 milyon. Onu takip eden Roma’nın teknik direktörü Paulo Fonseca. Yılda 2,5 alıyor. Eline geçen 1,2. Bir başka Roma ekibi Lazio’nun hocası İnzaghi ise yılda 2,2 alıyor ve vergi sonrası eline kalan 1 milyon euronun biraz üzerinde. Milan’ın hocası Stefano Pioli’nin geliri 2 milyon. Eline geçen 1. Dün de yazdığım gibi Juventus’un hocası Pirlo yılda 1,8 alıyor. Eline 1 milyon ya geçiyor ya geçmiyor. Napoli’nin hocası Gattuso’nun yıllık geliri 1,5 milyon euro. Eline kalan 750-800 bin. 2,7 milyar euroluk İtalyan futbol endüstrisinin teknik adamlarının gelirleri bu" dedi.

Anadolu Ajansı'nın açıklamasına göre Türkiye Ligi'nin büyüklüğünün 605 milyon euro olduğunu söyleyen Altaylı, "Avrupa’da en ufak bir başarısı olmayan teknik direktörlerin maaşları ise ortada. Şenol Güneş 3 küsur milyon euro. Fatih Terim keza yakın bir büyüklük. Kulüpler batık, kulüpler borçlu hiçbir uluslararası başarısı olmayan teknik direktörler zengin. İtalyan liginin neredeyse beşte biri büyüklüğünde bir ligde, teknik adamlar İtalyan meslektaşlarından daha fazla para kazanıyor. Bugün Federasyon Şenol Güneş’in, Galatasaray Fatih Terim’in görevlerine son verse şu an aldıkları maaşların dörtte birine Avrupa’da bir büyük ligde iş bulabilirler mi? Hiç zannetmiyorum. Ama mesele teknik direktörlerle sınırlı değil ki! Sistem başından sonuna kadar kokuşmuşluk. Rezillik üzerine kurulu. Ama mesele futbolla da sınırlı değil zaten" ifadelerini kullandı.

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