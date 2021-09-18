Fatih Altaylı: Şenol Güneş aldığı tazminatı cebe mi indirecek, yoksa Terim gibi bir hayır kurumuna mı bağışlayacak; "good" dua mı alacak yoksa beddua mı göreceğiz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, A Milli Takım'da yolların ayrıldığı Şenol Güneş'in 10 milyon lira tazminat alacağı iddialarına değindiği yazısında Fatih Terim'in A Milli Takım'dan aldığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını hatırlatarak "Şimdi bakalım Şenol Güneş ne yapacak! O da Terim’in izinden gidip çalışmadan alacağı bu 10 milyon TL’yi cebe mi indirecek yoksa o da Terim gibi bir hayır kurumuna mı bağışlayacak? “Good” dua mı alacak, yoksa beddua mı! Göreceğiz" diye yazdı.

Fatih Altaylı, "Şenol Güneş’in Milli Takım'dan ayrılma bedeli belli oldu. Bir 10 milyon da Şenol Güneş’e verilecekmiş. 2 yılda aldığı hemen hemen 60 milyon TL’nin üzerine bir 10 daha. Benim anlamadığım bu teknik direktörlerle “başarı” kriterli bir anlaşma yapılamıyor mu! Belirli bir puan ortalaması tutturamazsa, turnuvalara katılma hakkı elde edemezse, centilmenlik dışı davranışlar sergilerse falan gibi kriterler olmuyor mu? Daha önce Terim kavga ederek kovulmuştu. Şimdi de Güneş başarısızlık nedeniyle yollandı. Terim, Milli Takım'dan aldığı tazminatı cebine atmadı. Bildiğim kadarıyla tam tamına 5 milyon 200 bin TL’lik tazminatın tamamını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı. Şimdi bakalım Şenol Güneş ne yapacak! O da Terim’in izinden gidip çalışmadan alacağı bu 10 milyon TL’yi cebe mi indirecek yoksa o da Terim gibi bir hayır kurumuna mı bağışlayacak? 'Good' dua mı alacak, yoksa beddua mı! Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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