Fatih Altaylı: Sektör temsilcileriyle görüşen çok önemli bir bakan, “Ağustos’ta yeniden görüşelim tabii o gün burada mı olurum onu da kesin söyleyemem” demiş

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bazı meslektaşları gibi kabine değişikliğine ilişkin yazı yazmadığını belirterek, sektör temsilcileriyle görüşen çok önemli bir bakanın “Ağustos’ta yeniden görüşelim. Tabii o gün burada mı olurum onu da kesin söyleyemem” dediğine ilişkin kendisine bir bilgi geldiğini yazdı.

Altaylı, "Bazı yazarlar var, iktidar partisine çok yakın oldukları iddiası ile yazıyorlar. Neredeyse 'Bir iktidara şah damarından yakınız' diyecek kadar iddialılar. Yazdıkları genelde pek tutmasa da, sallamaları sıklıkla boşa gitse de bu iddialarından vazgeçmeye niyetleri yok. Bu taife bir süredir kabine değişikliği üzerine yazıp duruyor. Ha bugün ha yarın diye diye aylardır her gün kabine yazıp duruyorlar.

Onlara inat kabine de bir türlü değişmiyor. Benim ise iktidarın merkezlerine böyle bir yakınlığım yok.

O yüzden de kabine değişecek, o gidecek bu gelecek diye iddialı söylemler ortaya koyamıyorum.

Ancak benim de kulağım delik." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Geçenlerde bir grup çok önemli bir bakanı ziyarete gitti. Sektörün sorunlarını paylaşıp destek istemeye. Bakan’ın kendilerine gösterdiği ilgiden ve konulara olan hakimiyetinden ve kendilerine verdiği destekten çok etkilenmişler. Bakan sorunların çözümü için hemen devreye girmiş, ilgili kurumları aramış, randevularını almış ve kendilerini uğurlarken 'Gelişmelerden beni haberdar edin' demiş ve eklemiş, 'Ağustos’ta yeniden görüşelim. Tabii o gün burada mı olurum onu da kesin söyleyemem.”

Benim de duyduğum budur." ifadesini kullandı.

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