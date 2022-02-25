Fatih Altaylı: Savaşı önleme iddiasındaki Türkiye, bunu başaramadığı gibi bir de kendi evlatlarına dahi sahip çıkamıyor gördüğümüz kadarı ile

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili süreci değerlendirdiği bugünkü yazısında iktidarı eleştirdi. Altaylı, “Tarafların arasına girerek savaşı önleme iddiasındaki Türkiye, bunu başaramadığı gibi bir de kendi evlatlarına dahi sahip çıkamıyor gördüğümüz kadarı ile” dedi.

“Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma çıkmayacağını bildiğimiz ve bundan emin olduğumuz için bir şeyi unuttular. Çocuklarımızı” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

“Yahu farkındasınız herhalde. Yüzlerce, belki binlerce gencimiz Ukrayna’da mahsur vaziyette. Birilerinin canı, canının parçası evlatları orada, Ukrayna'da. Tüm ülkeler, tüm liderler günler, hatta haftalar öncesinden Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarına ülkeden çık, ülkeyi terk et çağrısı yaparken Türkiye tek bir kelime etmedi. Savaş riskinin oradaki vatandaşlarımıza olabilecek etkisini göz ardı etti. Biz de bunu bizi yönetenlerin konuya hakimiyetlerine ve buna bağlı olarak içinde oldukları rahatlığa bağladık. ‘Bir şey biliyorlar ki, vatandaşlarımıza çağrı yapmıyorlar’ diye düşündük. Ama yanıldık.

Meğer öyle değilmiş. Bir şey bildikleri yokmuş. Ve bugün bu umursamazlık nedeniyle pek çok yurttaşımız farklı nedenlerle ama özellikle gençlerimiz, çocuklarımız eğitim için bulundukları Ukrayna’da rehinler. Ne kalacakları bir yer var ne sığınacakları bir yer. Sosyal medya üzerinden ve bağlanabildikleri televizyon kanalları vasıtasıyla duyurmaya çalıştıkları çığlıklarından anladığımız kadarıyla yiyecek bulmakta bile zorlandıkları bir döneme girdiler. Ve sahipsizler.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.