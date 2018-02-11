Fatih Altaylı: Programa iyi ki gelmemiş, hepimizi Allah korumuş!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine dönen ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın "Genç kaynana şehvet uyandırabilir, ebediyen haramdır" ifadesine tepki gösterdi. Şenocak'ın daha önce de "Kızlar pantolon giymesin, kaş aldırmasın, üniversiteye gitmesin" diye vaaz ettiğini hatırlatan Altaylı, "Vaktiyle ben de kendisini bir Teke Tek programına davet etmiştim, katılmayı kabul etmemişti. Son söylediklerini görünce, 'İyi ki gelmemiş, hepimizi Allah korumuş” diye yazdı.

Fatih Altaylı'nın "Diyanet’in Michael Douglas’ı" başlığıyla yayımlanan (11 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli bir “din adamımız” var.

Son dönemlerde çok gündemde, çok meşhur.

Bu beyefendi, geçtiğimiz aylarda da sık sık gündeme geldi.

Gündeme gelme nedeni ise kadınlarla ilgili söylemleri.

“Kadın şunu giyerse böyle olur, şöyle yaparsa öyle olur” gibi cümleler.

Kadınların hangi hareketlerinin veya hangi giysilerinin erkeklerde“tahrik”e neden olduğunu belirliyor beyefendi.

Vaktiyle ben de kendisini bir Teke Tek programına davet etmiştim, katılmayı kabul etmemişti.

Son söylediklerini görünce, “İyi ki gelmemiş, hepimizi Allah korumuş”diyorum.

Çünkü bu bey dün de “genç kaynanaların erkekleri tahrik ettiğini”söyledi.

“Aman sakının” demiş.

Neden sakınacağız?

Genç kaynanadan.

Yani erkeklerin evleneceği kızların anneleri zinhar genç olmayacak.

Sonra damat, kaynanaya hallenebilir.

Diyanetçi İhsan Bey böyle buyurmuş.

Ama ortada bir açmaz var.

Geleneğe göre kızlar genç evlendirilmeli.

Genç evlenen kız, yine gelenek gereği genç doğuracağına göre haliyle genç anne olacak.

Onun da kızı genç evleneceği için, kaynana da genç olacak?

Peki bu iş nasıl olacak İhsan Bey!

Ben başlangıçta İhsan Şenocak’a bu sözlerinden dolayı çok kızıyordum.

Ancak artık anladım ki bu duruma kızılmaz.

Bu bir “hastalık”.

Adı “sex addiction”.

Yani “rüzgâr esse tahrik olanlara” verilen “bilimsel” ad.

Bu hastalıktan mustarip olanların en ünlüsü Michael Douglas.

Seks bağımlılığı da denilen bu hastalıktan ötürü Michael Douglas tedavi de gördü.

İyileşip iyileşmediğini bilmiyoruz.

Anladığım kadarıyla, kaynana maynana dinlemeyecek kadar bu hastalıktan mustarip biri de bizim Diyanet’te var.

Ben kendisine acil şifalar diliyorum.

Ve programa gelmediği için de kendim ve ekibim adına şükrediyor, minnetlerimi sunuyorum.

Allah bizi korumuş.