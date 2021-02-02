Fatih Altaylı: Prof. Dr. Melih Bulu, “Boğaziçi Üniversitesi’ni ilk yüze sokacağım” diye geldiği üniversiteye polisi soktu

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’nun ilk açıklamasına atıfta bulunarak, “Bu üniversiteyi ilk yüze sokacağım’ diye geldiği kampüse, ‘Bu üniversiteye yıllar sonra polis sokan’ adam olarak günü geldiğinde bir kenara atılır.” yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "Sonunda zorla olsa Bulu o koltukta oturur.Öğrenciler polis gücü ile ezilir. Medya gücü ile haksız hale getirilir. En zorlu dönemlerde bile kendi içindeki, öğrenciler arasındaki fikir barışını bozmamış üniversite Türkiye’nin geri kalanına benzetilir. Ama Melih Bulu isimli 'atama rektör' bu işten kazançlı çıkmaz." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Üniversitenin tarihine bu lekeyle geçer. 'Bu üniversiteyi ilk yüze sokacağım' diye geldiği kampüse, 'Bu üniversiteye yıllar sonra polis sokan' adam olarak günü geldiğinde bir kenara atılır." ifadesini kullandı.