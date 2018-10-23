Fatih Altaylı: Pipi değil, Marie Curie

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan'ın katıldığı bir programda kadın beyni ile erkek beyninin işleyiş farkı hakkında 'münasebetsizce' bir şeyler söylediğini, öte yandan ODTÜ’lü öğrencilere de 'yakışıksız' bir biçimde hakaret ettiğini belirterek, Canan'ın sosyal medyada linç edilmesiyle ilgili "Sinan Hoca’nın bu söylediklerini makul veya doğru bulacak halim yok. ODTÜ’lü öğrencilere karşı haksızlık, programda söyledikleri ise 'densizlik'. Elbette eleştirilirler, elbette karşıt fikirler onlara da haykırılır, elbette yanlışları söylenir. Ama linç edilmezler. Çünkü cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir…" vurgusu yaptı.

"Bilim insanları da saçmalayabilir"

Açıklamaları nedeniyle Sinan Canan’a saldırıldığını belirterek linç edilmesine tepki gösteren Altaylı yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Bilim insanları da zaman zaman saçmalayabilir veya bizimle aynı fikirleri savunmayabilirler. Bunları o kişileri rezil etme, toplum dışı gösterme fırsatı olarak değerlendirmek ilkelliktir.

İlkel kafadan farkımız kalmaz

Böyle yaptığımız zaman, zaman zaman muhalif şeyler söylüyor diye İlber Ortaylı’ya saldıranlardan, 12 Eylül’ü övüyor veya bazı padişahlar konusunda tarihte yazanlardan farklı şeyler söylüyor diye Avrupa, Amerika, Rusya Bilimler Akademisi üyesi Celal Şengör’ün “O da bilim adamı mı kardeşim” diyen ilkel kafadan farkımız kalmaz.

Mesela Şengül Hablemitoğlu’nun Twitter üzerinden yaptığı eleştiriler son derece yerli yerindedir.

Ama Şengül Hablemitoğlu’nun yazdıklarının altına “Gelmiş geçmiş mucitler arasında bir tane kadın mucit gösterin siz haklısınız” diye yazan cahile Nevşin Mengü gibi “Bilim pipiyle yapılıyor sanıyor herhalde” yazmaktansa 'Marie Curie' yazmak daha doğru bir yanıt olurdu herhalde.

Çünkü cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir…"

Fatih Altaylı'nın "Pipi değil Curie" başlığıyla (23 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz