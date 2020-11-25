Fatih Altaylı: 'Pelikancılar' olarak bilinen grubun toplanma yeri olan 'Bosphorus Global'e kamu yararına dernek statüsü verilmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Pelikancılar' olarak bilinen grubun toplanma yeri olan “Bosphorus Global” adlı sözde düşünce kuruluşuna 'Kamu menfaatine hadim dernek' statüsü verilmiş." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında, "Kamu yararına hadim dernek demek yaptığı işler, ilgilendiği konular açısından halkın faydalanacağı iş veya hizmetler üreten dernek demektir. Bu unvanı alan dernek ya da vakıflar pek çok ayrıcalığa kavuşurlar. Mesela bazı harç, rüsum ve vergilerden muaf olurlar.Mesela KDV’de indirimleri vardır. Mesela emlak vergisi vermezler. (Yalıda otursalar bile.) Mesela kimi ithalatlarında gümrük vergisi vermezler. Mesela tescil vergi ve harçlarını ödemezler.Mesela veraset ve intikal vergisinden muaftırlar Mesela izin almadan yardım toplayabilirler. Ayrıca bunlara şirket ya da kurumlardan yapılan yardımlar vergiden düşülebilir. Yeşilay, Kızılay gibi dernekler, Galatasaray, Fenerbahçe gibi spor kulübü dernekleri, mesleki dayanışma derneklerinin bazıları, Verem Savaş dernekleri ya da bazı hastalıklarla mücadele edenleri bir araya getiren dernekler, öğrencilere yurt ya da burs temin eden ya da bazı cami yaptırma dernekleri kamu menfaatine hadim derneklerdir. Bosphorus Global (Yani Pelikan) derneğinin kamu yararına hangi faaliyeti olduğunu, yukarıda saydığı türden ne yaptığını açıkçası ben bilmiyorum." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Ama eğer Ahmet Davutoğlu’nu Başbakanlıktan devirmeyi kamu yararına bir iş olarak görüp, bu yüzden kendilerine böyle bir unvan verilmişse çok ayıp olur. O konuda yalnız değillerdi. Parti içinden de epey destek almışlardı." ifadesini kullandı.

Pelikan Grubu nedir?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016’da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na karşı sert ifadelerin yer aldığı ‘Pelikan Bildirisi’ni yayınlamıştı. ‘Pelikan Darbesi’ olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.

Erdoğan ziyaret etmişti

3 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzguncuk'taki "Pelikan Yalısı" olarak da bilinen Bosphorus Global ofisini ziyaret etmişti.

Bosphorus Global, Twitter hesabından söz konusu ziyareti, "Başkan Erdoğan müessesemize teşrif buyurdular. Başkan Erdoğan'a müessesemizin Fetö Gerçekleri, Yek Vücut, Doğrusu Ne, Facts of Turkey, Fact-Checking Turkey, Chronicles of Shame gibi projelerinin yanı sıra yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgi verildi" ifadeleriyle duyurmuştu.

Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da eşlik etmesi dikkat çekmişti. Görüşmede Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Süheyb Öğüt de yer almıştı.