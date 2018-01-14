Fatih Altaylı: Pek yakındır ki, Abdullah Gül'ü 'FETÖ'cü ilan edecekler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan ve kayyım atanmadan önce Gülen cemaatinin medyadaki kurumsal yüzü olarak Zaman'ın eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilişkin olarak ileri sürdüğü iddiayı değerlendirdi. Altaylı, Dumanlı'nın "Abdullah Bey, bana ‘Hoca efendiyi çok özlemiştim’ dedi" iddiasıyla ilgili olarak "Pek yakındır ki, Abdullah Gül’ü 'FETÖ’cü de ilan edecekler" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "Uymuyorum işte var mı diyeceğin?" başlığıyla yayımlanan (14 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Pek yakındır ki, Abdullah Gül’ü “FETÖ’cü de ilan edecekler”.

Hükümet yanlısı medyanın hükümetten daha hükümetçi kalemleri ve bazı milletvekilleri, bunu ima etmeye başladılar bile.

Bunda bir acayiplik yok da acayip olan firari FETÖ’cü eski Zaman Gazetesi Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın internet ortamına düşen konuşmaları.

Dumanlı sanki Gül’ü FETÖ’cü ilan etmek isteyenlerin değirmenine su taşır gibi bir hava içinde, “Abdullah Bey, bana ‘Hocaefendiyi çok özlemiştim’ dedi” şeklinde bir video hazırlayıp internete koymuş.

Dumanlı henüz itirafçı olmadığına göre bu videonun ne anlama geldiğini çözen biri bana da anlatsın.