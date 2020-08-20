Fatih Altaylı: Pasaportumuzun salgının kol gezdiği Hindistan ve Uganda kadar hükmü yok

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İsviçre'nin yayımladığı listeyi bugünkü köşesine taşıdı. Altaylı, "Salgının kol gezdiği Hindistan kadar, Uganda kadar hükmü yok pasaportumuzun" düşüncesini dile getirdi. Altaylı, Türkiye'nin listeye cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Altaylı, "İsviçre'nin yayınladığı ülkeler listesini gördünüz mü? Görmeyenler için ben sayayım ülkeleri: Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Svaziland, Guatamala, Honduras, Hindistan, Irak, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Lüksemburg, Malta, Meksika, Namibia, Kuzey Makedonya, Monaco, Karadağ, Filistin, Umman, Panama, Peru,Katar, Romanya, İspanya, Güney Afrika, Surinam, ABD. Bu ülkelerden birinden yola çıkarak İsviçre'ye geliyorsanız, İsviçre size '14 gün karantina uyguluyor'. Diyor ki, 'Gelmeden önce test yaptırmış ve COVİD negatif çıkmış dahi olsan 14 gün karantina uygularım" Yani bu ülkelerin vatandaşları İsviçre'ye karantina uygulaması ile girebiliyor." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Ancak Türk vatandaşları karantina koşulu ile dahi İsviçre'ye kabul edilmiyor. Salgının kol gezdiği Hindistan kadar, Uganda kadar hükmü yok pasaportumuzun. Bu ülkelerden daha riskli kabul ediliyoruz. Başta İsviçre, Avrupa ülkelerinin bu tavrına hiçbir itirazım yok. Her ülkenin kendini koruma hakkı vardır, bize güvenmiyor olabilirler. Onların bileceği iş." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, "Ancaaaaak! İtirazım Türkiye'nin tavrına. Onlar bize kapıyı kapıyor, biz ise onlara kapıyı ardına kadar açıyoruz. 'Gelin, yalvarırız gelin, ne olur gelin"'diyoruz neredeyse... Eeee, nerede kaldı mütekabiliyet. Nerede kaldı ülkemizin saygınlığı. Nerede kaldı Ay Yıldızlı pasaportun haysiyeti. Üç kuruş döviz gelecek diye pasaportumuza, vatandaşlarımıza yapılan bu saygısızlığı sineye mi çekeceğiz!" görüşünü savundu.

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