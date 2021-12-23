Fatih Altaylı: Para güçlenirken de iktidar doğru yapıyor güçsüzleşirken de; böylesine bir destekçi grupla ülke yönetmek çok keyifli olmalı!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "iktidar destekçilerinin" her konuda ne yapılırsa onu doğru bulduğunu, alkışladığını ve desteklediğini söylerken, "Böylesine bir destekçi grubu ile bir ülkeyi yönetmek çok keyifli olmalı. En azından yönetenler açısından" dedi.

Altaylı, yazısında iktidarın değişen ekonomi politikalarının destekçileri tarafından her defasında alkışlandığını belirterek, kur garantili TL mevduat adımı sonrasında sloganlar atıldığını ve halay çekildiğini anımsattı.

Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

"Para güçlenirken de iktidar doğru yapıyor güçsüzleşirken de. Üstelik bu her şey için geçerli. Komşularla dost olurken de doğru yapılıyor, aynı dostlarla ertesi gün kavga edilirken de. Papaz tutulurken de, serbest bırakılırken de… AB’ye girerken de, girmezken de… Daha aklınıza hangi konu gelirse. Oysa mantık olarak bu yapılanların hepsinin birden doğru olma ihtimali yok. Ya biri doğru ya diğeri. Ama destekçiler hangisi yapılırsa onu doğru buluyor ve alkışlıyor, destekliyor. Böylesine bir destekçi grubu ile bir ülkeyi yönetmek çok keyifli olmalı. En azından yönetenler açısından."