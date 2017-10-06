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Fatih Altaylı 'özeleştiri' yaptı: Ben de mutlaka babamı mezarında zıplatacak hatalar yapmışımdır

"Ben de mutlaka babamı mezarında zıplatacak hatalar yapmışımdır"

06 Ekim 2017 10:41

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Milli Görüş'ün eski lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz'ün kendilerine ait şirkete olan kira borcu nedeniyle Saadet Partisi’nin hesap ve araçlarına haciz koydurmasını eleştirdi. Altaylı, Fatih Erbakan'a seslenerek Bir düşün, “Acaba babam hayatta olsaydı bu yaptığıma ne derdi?” diye. “Aferin oğlum Fatih, çok iyi yaptın” diyeceğine inanıyorsan devam et" diye uyardı.

Fatih Altaylı'nın "Zırdeli bir gündem" başlığıyla yayımlanan (6 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

 

Baban ne derdi Fatih?

Babamı kaybedeli hemen hemen 7 yıl oldu. Öldüğü gün farkına vardım ki, hayatımda yaptığım pek çok şeyi aslında kendimi ona beğendirmek için yapmışım.

Bunu bazen becermişim, bazen becerememişim. Bilmiyorum.

Ama namuslu ve onurlu bir adamın oğlu olmak şerefini bana yaşattığı için ona minnettar oldum hep.

Ölümünden sonra tanımadığım, adını bile duymadığım insanlardan gelen onunla ilgili mektuplar, ömrümün sonuna kadar saklayacağım, aile yadigârı onur madalyaları gibi duruyor kasamda.

Bugün hâlâ sanki beni görüyormuş ve izliyormuş gibi yaptığım her şeyi “Babam hayatta olsaydı” süzgecinden geçirmeye çalışıyorum, “Babam olsaydı ne derdi?” diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ki, “Bize ne senin babandan?”.

Zaten derdim babamı anlatmak değil.

Sadece Fatih Erbakan’a bir mesaj vermek istiyorum.

Bak adaşım, babanın başlattığı bir hareketin devamına, kuruluşunda babanın imzası olan bir partiye, senin gibi pek çoğu baban tarafından yetiştirilmiş insanların yürüdüğü yola “haciz” koymuşsun.

Bir düşün, “Acaba babam hayatta olsaydı bu yaptığıma ne derdi?” diye.

“Aferin oğlum Fatih, çok iyi yaptın” diyeceğine inanıyorsan devam et.

Ben de mutlaka babamı mezarında zıplatacak hatalar yapmışımdır.

Ama en azından o hatalardan hızla dönmeyi de bilmişimdir farkına vardığım zaman.

Yine de sen bilirsin!

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