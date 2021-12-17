Fatih Altaylı:  ‘Osmangazi Köprüsü geçişi 600 TL oldu’ dedim; biz geçmiyoruz demişler

Gazeteci Fatih Altaylı dolar kurunun 17,14 lirayı aşmasının ardından, geçiş ücreti dövize endeksli olan Osmangazi Köprüsü ile ilgili “’600 TL oldu’ dedim. Biz geçmiyoruz demişler. Yanılıyorlar. Geçmeseniz de geçiyorsunuz" paylaşımını yaptı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı 17,14 lirayı aşmasının ardından Twitter’da “Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretinin an itibarıyla 600 TL’yi “bulduğunu yazdı.

Ataylı’nın tweetine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Sende geçme usta..", ”Geçmeyin ya o zaman zorla mı?” şeklinde yorum yaptı.

Sosyal medyadan gelen bu tarz yorumların ardından Altaylı Twitter’da bu kez “Osmangazi Köprüsü geçişi 600 TL oldu dedim. Biz geçmiyoruz demişler. Yanılıyorlar. Geçmeseniz de geçiyorsunuz. Geçmeseniz de geçiriyorlar.” paylaşımını yaptı.