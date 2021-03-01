Fatih Altaylı: Okulları açmaktan vazgeçme kararı gece yarısı mı alınır kardeşim!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 1 Mart'ta okulları açma kararından vazgeçmesine ilişkin olarak, "Okulları açmaktan vazgeçme kararı gece yarısı mı alınır kardeşim!" yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "Herkes gibi yapıp, Milli Eğitim Bakanlığı’nı okulları açmak ve açmamak kararsızlığı yüzünden eleştirmeyeceğim. Durumlarını anlamaya çalışıyorum. Karar almak kolay değil. Aklım keşke MEB de merkezi bir karar almak yerine bölgesel kararlar alsa. Vaka sayılarının belirlenen oranın altında seyrettiği illerde okulları açmaya başlasa diyor. Milli Eğitim’de eleştireceğim konu okulları açıp açmaması değil. Açmaya karar verip sonra bundan vazgeçmesi de değil. Benim yanlış bulduğum bunu yapma biçimi. Okulları açmaktan vazgeçme kararı gece yarısı mı alınır kardeşim! Ne bu, gece aniden bastıran kar yağışı mı da gecenin bir saatinde okulları açmaktan vazgeçiyorsun ve bunu gece yarısı velilere bildiriyorsun. Daha doğrusu bildirdiğini zannediyorsun." düşüncesini dile getirdi.

Altaylu şu ifadeleri kullandı:

"Millet o saatte ya yatmış ya evde başka işle meşgul. Kimin aklına gelir ki o saatte okulların açılmasından vazgeçilecek ve ertesi gün okula gitmek için hazırlanan çocuklar aslında okula falan gidemeyecek. Yanlış olan bu."