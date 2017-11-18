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Fatih Altaylı: NATO'da meydana gelen hata mata değil; bilerek yapılmış, istenerek düzenlenmiş bir tezgâh

"Türkiye’nin 'öfkesine kapılıp' NATO’dan kendi isteğiyle ayrılsını sağlayacaklar"

18 Kasım 2017 14:35

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Norveç'teki NATO tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yapılan hakaret kabul edilebilme noktasından çok uzak bir 'hata" dedi. Altaylı, "Hata mata değil aslında... Bilerek yapılmış, istenerek düzenlenmiş bir tezgâh" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın "NATO ya da MATO" başlığıyla (18 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümünün devamı şöyle:

Çok açık ki, NATO içinde önemli bir grup, büyük ihtimalle Pentagon, Türkiye’yi NATO içinde artık istemiyor.

Ancak NATO kuralları gereği Türkiye’yi ittifaktan atmaları mümkün değil. Türkiye’siz bir NATO oluşturmanın tek yolu var; ya NATO’yu işlevsiz hale getirip yerine Türkiye’yi dahil etmeyecekleri başka bir ittifak kuracaklar ya da Türkiye’nin “öfkesine kapılıp” NATO’dan kendi isteğiyle ayrılsını sağlayacaklar.

Hedefe Atatürk’ü ve Erdoğan’ı koymanın nedeni işte bu ikinci seçenek.

Bizi NATO’dan ayrılmaya zorlamak.

Buna karşı yapılacak tek şey, NATO’da inat etmektir.

Çok istiyorlarsa gidip MATO’yu kursunlar.

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