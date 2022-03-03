Fatih Altaylı: Müzik yasağının bilimsel gerekçesi ne, mesela sol notasının ses dalgası virüsü daha mı iyi taşıyor?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Bu müzikli eğlence yeri kararı nedir anlamak mümkün değil. Gece 12’den sonra müzik hala yasak. Hiçbir yerde olmayan yasak, müzikli eğlence mekânları için devam ediyor! Niye!" tepkisini gösterdi.

Altaylı yazısında, "Var mı bilimsel bir gerekçesi? Mesela sol notasının ses dalgası virüsü daha mı iyi taşıyor. Yoksa la omicronu daha da bulaşıcı hale mi getiriyor! Bilimin henüz keşfetmediği “Müzikron” varyantını mı buldunuz yoksa! Nedir bu yasağın esbabı mucibesi? Söyleyin de bilelim. Eğlence yerlerine hacme orantılı bir mesafe kuralı getirseniz anlarım. Ama sadece müziğe bağlı bir yasağı kimse anlamıyor, kimse haklı bulmuyor. Çünkü bilimsel hiçbir tarafı yok. Yoksa bunun da nedeni 21 Aralık'tan bu yana ağzınıza almadığınız bir kelime mi! Ben söylemeyeyim. Siz bulun." ifadesini kullandı.