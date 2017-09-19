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Fatih Altaylı: Murat Başoğlu ve yeğeninin ortak 'ahlaksızlığına' dava açmak çok yanlış bir iş oldu

"Bu da en az yapılan rezillik kadar rezil bir durum olur..."

19 Eylül 2017 13:48

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu'nun öpüşürken görüntülenmesi sonrası haklarında açılan "hayasızlık" davasıyla ilgili olarak "Çok yanlış bir iş oldu" yorumunu yaptı. 

Fatih Altaylı'nın "Faiz lobisi nerede?" başlığıyla yayımlanan (19 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu dava yanlış

Murat Başoğlu’nun ve yeğeninin ortak “ahlaksızlığına” dava açmak çok yanlış bir iş oldu.

Yasada tanımlanmamış suç olmaz ve pek çok ceza yasası gibi, TCK da “ensest”i suç olarak tanımlamıyor.

Sırf bu nedenle Başoğlu ve yeğeni beraat ederse ya da paraya çevrilecek çok küçük bir ceza alırlarsa sanki yaptıkları ayıp ortadan kalkmış gibi bir durum ortaya çıkar ki, bu da en az yapılan rezillik kadar rezil bir durum olur.

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