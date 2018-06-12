Fatih Altaylı: Muharrem İnce'nin durdurulamaz yükselişi böyle diyor...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "Muharrem Bey cumhurbaşkanlığı yarışını kazanır mı bilemem. Bildiğim ise şu; ya Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan kurtulacak ya da CHP, Kılıçdaroğlu’ndan" diyen Altaylı, "Muharrem İnce’nin durdurulamaz yükselişi böyle diyor" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hiç kimsenin beklemediği bir performans sergilediğini belirten Altaylı, "Kılıçdaroğlu’nun tezi çöktü" başlığıyla yayımlanan (12 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Meydanları kendi partisi dışında da kendisini merak edenlerle doldurmayı başardı. Partisinde büyük bir heyecan yarattı ve bu heyecanı hep yukarıya taşıdı. Partisinin oylarını konsolide etmekle kalmadı, artırdı. CHP’yi 1970’lerde Ecevit’in elde ettiği başarıdan bu yana görülmemiş bir oy seviyesine doğru götürdü. Hitabeti, hazırcevaplığı, gerekli hallerde sert, gerekli hallerde nüktedan tavrıyla ilk kez bir lider ya da lider adayının Erdoğan karşısında ezilmeyebileceğini gösterdi. Erdoğan’ın belirlediği gündemin peşinden koşmadı, gündemi kendi belirledi. Peşinden koşturdu. Gerçi Erdoğan bu konuda yaptığı hatanın farkına vararak birkaç gündür söylemini değiştirip Kandil ve terörle mücadele söylemine kaymayı tercih etti, ama sanki biraz geç kaldı. Sonuç olarak Türk siyasetindeki yeni “fenomen” Muharrem İnce’dir. TBMM kürsüsünün ve sosyal medyanın, Youtube’un kahramanı, bir anda somut bir lider olarak ortaya çıktı. Bu çıkış bizim ilk günkü tezlerimizi de çöpe attı. İlk gün 'Kılıçdaroğlu ya Erdoğan’dan kurtulacak ye İnce’den' demiştik. Bu söylemi değiştirmenin zamanı geldi. Görüyorum ki, Kemal Bey ekrana program veya reklam vesilesiyle her çıktığında CHP’liler, 'Çıkmasın, İnce’nin yaptığını bozuyor' diye sesleniyorlar."