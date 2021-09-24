Fatih Altaylı: Millet İttifakı’nın en güçlü adayı olarak Mansur Yavaş’ı gördüğümü söylemeliyim

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptıkları ve yapmadıkları ile, tarzı ve tavrı ile, şaşırtıcı derecede olgun demokratik tavrı ile, iş yapma üslubu ile gerektiğinde sert gerektiğinde yumuşak üslubu ile, şeffaf yönetim anlayışı ile halkın gözünde giderek yükselen bir değere sahip olduğunu belirtti. Altaylı, “Millet İttifakı’nın en güçlü adayı olarak Mansur Yavaş’ı gördüğümü söylemeliyim” görüşünü ifade etti.

Öte yandan Altaylı, AKP’nin kamuoyu araştırmalarını da yapan bir firmanın patronuna, “Millet İttifakı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener içişlerinden, Ali Babacan ekonomiden, Osman Korutürk de dışişlerinden sorumlu Başkan yardımcısı diye seçime girseler ne olur?” sorusu yönelttiğini aktardı. İsmini açıklamadığı ancak AKP’li olan firma patronunun kendisine 2 ay sonra geri dönüş yaparak, “Kabus senaryosu olurmuş, gördük. Daha tahmin için erken ama 60'a yaklaşabilir görünüyor” dediğini ifade etti.

Altaylı yazısının devamında da şunları kaydetti:

“Ekonomi konusunda ise Ali Babacan’a güvenenlerin özellikle iş çevrelerinde çok yoğun olduğu aşikâr. Babacan’ın bilgisine, ilişkilerine ve mali namusuna da güven yüksek. Geçenlerde bir sohbette Ali Babacan’ın adı geçerken, tekstil piyasasında iş yapan bir işadamı “Kardeşim, kimse tam fatura çalışmazken bizim sektördü tam fatura çalışan, vade farkını faturaya yansıtan tek firma Ali Babacan’ın babasının firmasıydı” diyordu. Dediğim gibi bunlar benim işim değil. Ama siyasete bazen yakından bazen uzaktan ama tarafsız gözle bakan biri olarak Millet İttifakı’nın en güçlü adayı olarak Mansur Yavaş’ı gördüğümü söylemeliyim.

Bazı okurlar ise “Adayın kimliği değil hangi profilde olacağı önemli” demişler. nGüldüm. En önemli profil seçilebilme profilidir. Seçilemeyecek adayın profili ne olursa olsun önemli değildir. AK Parti açısından ideal aday kombinasyonu Erdoğan’a karşı Kılıçdaroğlu’dur. Böyle bir kombinasyonla seçim ilk turda biter.”

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