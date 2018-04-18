Habertürk yazarı Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "Bakalım MHP’nin bir kez daha Türkiye’yi götürdüğü erken seçim olacak mı?" diyen Altaylı, "Olursa kimleri ve neleri getirip neleri götürecek. Belli ki, bu yaz çok sıcak olacak" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı, "MHP erken seçim sever bu yaz sıcak geçer" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2018) yazısında "2002 yılında uzun bir deklarasyonla Türkiye’yi erken seçime götüren yolu açan da Bahçeli’den başkası değildi" hatırlatmasını yaptı ve sözlerine şöyle devam etti:

"O günlerde Aydın Doğan’ın bir organizasyonundan rahatsız olup koalisyon ortaklarının partisine komplo kurduğunu düşünmüş, buna bir erken seçim talebiyle yanıt vermişti. Ekonomik krizin tam ortasında, alınan sert önlemler henüz sonuç vermeden gidilen erken seçim sonucunda o günkü parlamentonun, yeni kurulmuş AK Parti hariç tamamı baraj altı kalmış, MHP, DYP, ANAP gibi partiler baraj altı kalırken bir önceki seçimde barajı aşamayan CHP ve yeni kurulmuş AK Parti’den başka bir parti Meclis’e girememişti. O erken seçim Türkiye açısından bir dönüm noktası olmuştu. Şimdi MHP, Türkiye’yi bir kez daha erken seçime götürmek istiyor."