Fatih Altaylı: Mesut Özil, yıllık 3,5 milyon euro'yu bana cevap vermek için mi alıyor yoksa sahada rakiplere mi?

Gazeteci Fatih Altaylı, BloombergHT'de yayımlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendirdi. Mesut Özil'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşıma ilişkin konuşan Altaylı, "Mesut Özil, yıllık 3,5 milyon euro'yu bana cevap vermek için mi alıyor yoksa sahada rakiplere mi?" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği tartışılırken Christoph Daum isminin de gündeme gelmesi konusuna da değinen Altaylı, "Fenerbahçe'nin alternatifi Daum'sa eğer ben başka bir isim söyleyeyim; Veselinovic var, öldü ama olsun" dedi.

Fatih Altaylı, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un tercihlerini değerlendirirken Mesut Özil'in performansına ve kendisine yönelik yaptığı paylaşımla ilgili de konuştu. Altaylı, "Yönetim alır, teknik direktör kenarda oturtma lüksüne sahipse eğer sıkıntı yok. Ama yönetimin aldığını teknik direktör kenarda oturtamıyorsa, eğer o kapasitede değilse sorun var demektir. Mesut belki bir gün iyi oynayabilir. Bilmiyorum. Belki de Fenerbahçe'ye asla uyum sağlayamayacak. Bildiğimiz tek şey Mesut'un Instagram'da bana iyi cevap verdiği. Bunun dışında Mesut'un 3.5 milyon euro denen transfer parasını ya da yıllık ücretini ki öyle olmadığını hemen hemen herkes biliyor, Instagram'da bana cevap vermek için mi alıyor yoksa sahada rakiplere cevap vermek için mi? Ben onun paylaşımıyla ilgili, madem yerli ve millisin Türkiye'den bir camii koysaydın, milyonlarca takipçin için Türkiye'den güzel bir şey olsaydı dedim. Buna bu hafta yurt dışından bir yerden camii koymuş. İslam evrenseldir şudur budur ülkesi yoktur falan demiş. Tamam iyi cevap kendi inancı doğrultusunda hiçbir itirazım yok buna ama yıllık 3.5 milyon euro'yu minimum o da bildiğimiz, sen bir gazeteciye cevap vermek için mi alıyorsun yoksa sahada sana gol atan rakiplerine cevap vermek için mi alıyorsun. Eğer sosyal medyada atışmanın bedeli 3.5 milyon euro'ysa çok iyi. O zaman ben daha çok yazayım o da daha çok yazsın parasını daha çok hak etsin. O sahada gol atmak gol attırmak takımını daha başarılı hale getirmek için o parayı alıyor benimle dalaşmak için değil. Bana vereceği cevap sosyal medyada olmamalı, sahada olmalı" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşım:

"İslam'ın ulusu, coğrafi konumu ya da etnik kökeni yoktur. Tanrı, kalbimize bakar. Tüm Müslüman kardeşlerimin cuması mübarek olsun"

Fenerbahçe'nin teknik direktör alternatifi olarak Christoph Daum söylentileri hakkında da konuşan Altaylı, "Sosyal medyaya bakıyorum, Daum diyorlar. Bugün gördüm. Daum kaç yaşında, 80 oldu mu? Türkiye'de kokain rezaletiyle anılan bir adam. Sen Fenerbahçe olarak benim ufkumu siz anlamadınız dedikten sonra Daum'u getirirsen eğer, üstelik de kokainle anılan bir Daum'u getirirseniz kime ne mesaj vereceksiniz kardeşim. Saçmalamayın. Teknik direktör değişikliği ben bilmem ister yaparlar ister yapmazlar kendi bilecekleri iş ama alternatifi Daum'sa eğer ben daha iyi bir isim söyleyeyim onlara; Veselinovic var. öldü ama olsun. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.