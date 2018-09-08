Fatih Altaylı: Melania Trump'tan gelen bir mail düşmüştü posta kutuma

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın kendisine medyanın ve muhalefetin kocasına haksızlıklar yaptığını anlatan bir mail attığını yazdı. Altaylı doğrudan Trump'ın ofisinden yollandığını belirttiği mail için, "Ya yazılanlar doğru değil ya da Melania Trump şu anda Trump’ın rehinesi" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir yanda haberler, bir yanda böyle bir metin"

Yazar Fatih Altaylı'nın "First Lady’den mail" diyerek kaleme aldığı yazının ilgili kısmı şöyle:

"Trump’ın yakınından olduğu anlaşılan birilerinin New York Times’e yazdığı makale ABD’de kıyamet koparırken, olağan şüpheliler listesi de yayınlanıyor.

Ülkeleri yönetenler toplumun bir bölümü tarafından garip karşılanan işler yapmaya başlayınca böyle şeyler olur.

Yöneten öfkeli ve laf anlamaz biri ise ona yakın kişilerin gelecek açısından kendini güvenceye almak için bu nevi şeyler yazıp söylemesi normaldir.

Bu makale NYT’a gönderilmeden bir süre önce bizim Serdar Turgut, Başkan’ın eşi Melania Trump’ın başkana bayrak açtığı şeklinde anlaşılabilecek bir yazı kaleme aldı.

Serdar’ın yazısından bir gün önce ise Melania Trump’tan gelen bir mail düşmüştü posta kutuma.

Serdar’ın söylediğinin tam aksine kocasına büyük haksızlıklar yapıldığını, medyanın ve muhalefetin kocasına haksızlıklar yaptığını anlatan bir metin.

Bir yanda First Lady’nin kocasına tepkili olduğu haberleri, bir yanda böyle bir metin.

Ve doğrudan doğruya Trump’ın kendi özel ofisinden yollanmış.

Ya yazılanlar doğru değil ya da Melania Trump şu anda Trump’ın rehinesi."