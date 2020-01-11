Fatih Altaylı: Meghan Markle ve Prens Harry, Kardashianlar gibi bir TV programı yapmaya kalkarlarsa çok daha zengin olabilirler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Britanya Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry ve Meghan Markle'ın üst düzey görevlerinden istifa etmesinin ardından çiftin para sıkıntısı çekmeyeceğini, "Kardashianlar gibi bir TV programı yaparlarsa çok daha zengin olabileceklerini" ifade etti.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Prens Harry ve Amerikalı oyuncu eşi Meghan Markle “Kraliyet ailesinin kraliyete ilişkin görevlerinden ayrılacaklarını” açıkladılar.

Yani zaten asla gelmeyecek bir taht sırasında olmayacaklar.

Kraliyetin omuzlarına yüklediği protokol görevleriyle de uğraşmak istemiyor olmalılar ki, “Biz yokuz” dediler.

Ama bu iş de aynı "Brexit” gibi.

Yokuz demekle olmuyor.

Öğrenebildiğim kadarı ile Kraliyet ailesi mensubu oldukları için Prens Harry ve ailesi de “kişisel güvenlikleri” ile ilgili olarak sıkı kurallarla korunuyorlar.

Bunun İngiliz Maliyesi’ne yıllık yükü yaklaşık 600 bin pound imiş.

Bunun yanı sıra Hary’nin annesi tarafından oluşturulmuş 40 milyon dolarlık bir fonu var.

Ayrıca yıllık 6.8 milyon poundluk bir gayrimenkul gelirine sahip.

Bunun yanı sıra babaları Prens Charles’ın 1.5 milyar poundu bulduğu söylenen şahsi mal varlığında da hak sahibi.

Üstüne bir de yüzbaşı maaşı var.

O da yıllık 40 bin pound civarında.

Kraliyet ailesinin 88 milyar doları aşan varlıkları da ayrı bir mesele.

Harry’nin buradan bir payı olmayacağı söyleniyor.

Şurası net ki, bir geçim sıkıntısı içinde olmayacaklar.

Kardashianlar gibi bir TV programı yapmaya kalkarlarsa ve hatta bir de marka yaratırlarsa çok daha zengin olabilirler.

Tabii ailenin geri kalanının yüreğine iner