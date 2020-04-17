Fatih Altaylı: Maskeleri YSK mı dağıtsa

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, maske satışının yasaklanmasının ardından maske tedarik etme yaşanan zorluğa dikkati çekerek, "Verin Yüksek Seçim Kurulu'na maskeleri. Seçmen kartlarını gayet iyi dağıttıklarına göre maskeleri de dağıtırlar herhalde" önerisinde bulundu.

Altaylı, "Maske satışı yasaklanınca maske bulunmaz oldu. İyi niyetle, karaborsa olmasın, fiyatlar fahiş hale gelmesin, fırsatçılar kazanmasın diye getirilen yasak maskeyi iyiden iyiye bulunmaz hale getirdi.

Cep telefonuna gelen mesajlarla maske alabileceğiniz söyleniyor. Telefonu olmayan ne yapsın, telefonu kendi adına kayıtlı olmayan ne yapsın? Örnek mi? Annem telefonla, fatura ile uğraşmasın diye telefonu benim adıma kayıtlı mesela. O nasıl o 5 maskeyi alacak? Aynı şehirde otursak ben alıp götüreyim. Ama aynı şehirde de değiliz mesela." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Hadi bu özel durum önemsemeyelim. Sıra ile geliyor mesajlar. Ne yapacak insanlar?

Sırası gelen kadar acil ihtiyaçlarını da erteleyecekler mi? Ayrıca zaten büyük risk altındaki eczanelere bir de ekstra risk değil mi bu iş! Sürekli 5’er 5’er maske dağıtmak. Ne olurdu bu maskeler belediyeler aracılığıyla dağıtılsa. CHP’li belediyelerin aracılığı ile dağıtıp bu belediyelerin iyi bir iş yapmış gibi görünmesini mi istemiyorsunuz! Onun da kolayı var. Verin Yüksek Seçim Kurulu'na maskeleri. Seçmen kartlarını gayet iyi dağıttıklarına göre maskeleri de dağıtırlar herhalde" görüşünü savundu.

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