Fatih Altaylı: Mars'ta b.k mu var!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, NASA'nın Mars’a bir kez daha araştırma aracı indirmesini köşesinde değerlendirdi. Türk basınının konuyu ele alma şeklini eleştiren Altaylı, olayın "İnanılmaz görüntüler... İşte ilk görüntü..." şeklinde duyurulmasına tepki göstererek, "Mars’ta b.k mu var!" başlıklı yazı kaleme aldı.

"Mars’ın derinlikleri incelenecek' dedikleri aslında..."

"Oysa ortada henüz böylesine heyecan verici bir mesele yok" diyen Fatih Altaylı, NASA'nın şimdiye kadar toplam 8 kez Mars görevi gerçekleştirdiğini, bunlardan 7’sinde başarılı olduğunu ifade etti. Altaylı, Mars'ın Dünya haricinde üzerinde araştırma yapmaya imkan tanıyan tek kaya gezegen olduğunu yazdı. Öte yandan, Mars'ın 'Ölü' bir gezegen olduğunu işaret eden yazar,

"Bu yüzden de çevresinde onu koruyan bir manyetik alanı da yok. 'Mars’ın derinlikleri incelenecek' dedikleri de aslında 5 metrelik bir derinliğe inebilmek. Mümkün olursa. Yan bir bostan kuyusundan bile daha az bir derinlik. Ancak buradan bile çok önemli bilgiler elde edilecek. Amaç ne peki! Amaç aslında Dünya’nın geleceğini anlamak. Mars üzerinden Dünya ile ilgili bilgiler elde edebilmek" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Mars’ta b.k mu var!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz