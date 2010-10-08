- FATİH ALTAYLI ''MAĞDUR'' SIFATIYLA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Gazeteci Fatih Altaylı, ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın bürosunda ele geçirilen ses kayıtlarına ilişkin olarak ''mağdur'' sıfatıyla ifade verdi. Hakim ve savcıların kullandığı kapıdan Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine giren Altaylı, burada ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık'a ifade verdi. -ŞİKAYETÇİ OLDU- Altaylı, adliyeden çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hanefi Avcı'nın bürosunda kendisiyle ilgili bazı telefon görüşmelerinin kayıtlarının bulunduğunu belirterek, ''Benim de 1990'ların ortasından kalma ses kayıtlarım varmış. Şikayetçi oldum'' dedi. Basın mensuplarının, ''Hangi konularda şikayetçi oldunuz?'' diye sorduğu Altaylı, şöyle cevap verdi: ''Alakası olmayan konularda. Tabii soruşturma açısından söylemem mümkün değil, ama o dönemde yazdığım bir yazıya gösterilen tepkilerle ilgili çeşitli kişilerle yaptığım telefon konuşmalarını kaydetmişler. O zaman, emniyet aleyhine bir yazı yazmışım ben. O yazıya gösterilen tepkilerle ilgili konuşmalarım kaydedilmiş. 15 yıldır da saklanmış hemen hemen.'' Söz konusu illegal kayıtların, Savcılıkta kendisine dinlettirildiğini ifade eden Altaylı, bu dinlemeyi yapan kişiler hakkında şikayetçi olduğunu ve kayıtların imha edilmesi talebinde bulunduğunu aktardı. -''HANEFİ AVCI'YI TANIMAM, BİLMEM''- Fatih Altaylı, ''Hanefi Avcı'dan şikayetçi oldunuz mu?'' sorusunu da, ''Hanefi Avcı diye bilmiyorum ben. Sonuçta bu kayıtları kim yaptıysa, soruşturma ortaya çıkaracak. Onlardan şikayetçi oldum'' diyerek yanıtladı. Kayıtların Hanefi Avcı'nın Eskişehir'deki çalışma ofisinde bulunan kayıtlar olduğunu anlatan Altaylı, bir soru üzerine, ''Ben Hanefi Avcı'yı hayatımda bir kez, bundan birkaç ay önce bir cenazede gördüm. Uzaktan selamlaştım. Avcıyı tanımam, bilmem, hiç konuşmuşluğum da yoktur'' dedi. Gazetecilerin dün adliyeye aynı konuya ilişkin gelen gazeteci Mehmet Ali Birand'ın kayıtlarla ilgili şikayetçi olmadığını hatırlattığı Altaylı, ''Birand'ı anlamak mümkün değil. Birisi beni illegal dinliyorsa ben şikayetçi olurum. Eğer bir gazeteci kendisini illegal dinleyenlerden şikayetçi olmuyorsa ortada bir sorun var demektir'' diye konuştu. -''BABAM DA DİNLESE ŞİKAYETÇİ OLURUM''- Fatih Altaylı, ''Birand, 'Avcı ile aramız iyi' demişti. Ne diyorsunuz?'' soruna karşılık da ''Aramızın iyi olması, benim hakkımda kanunsuzluk yapmasını gerektirmez. Beni babam dinlemiş olsa, ondan da şikayetçi olurum'' ifadelerini kullandı. ''Ses kayıtları, birkaç kişiyle mi, tek kişiyle mi görüşmelerin kayıtları?'' diye sorulan Altaylı,''Yok, beni arayan, polis olduğunu söyleyen kişilerle yaptığım tartışmalar telefonda. Bir de kendi Teketek ekibimden çocuklarla yaptığım görüşmeler'' diye konuştu. Altaylı, ''Dinlenen başka gazeteciler de var mı?'' sorusuna karşılık da ''Herhalde vardır, bilmiyorum. Herhalde gelir başka gazeteciler de. Zannediyorum o zaman Doğan'da çalışan herkes girecek sıraya. Çünkü belli ki orayı dinlemişler'' dedi. Gazetecilerin, ''Daha önce ses kayıtlarından haberiniz var mıydı, duyunca şaşırdınız mı?'' diye sorduğu Altaylı, şaşırmadığını, ama şok yaşadığını söyledi. Fatih Altaylı, şöyle devam etti: ''İnsanın dinlenmesi hoş bir şey değil. Dinlendiğimizi zaten biliyoruz yıllardan beri. Muhakkak dinliyorlardı. Dinlemiyorlarsa hata ediyorlar diye düşünüyorum ben. Bizi dinlemeyip kimi dinleyecekler. Ama sonuç olarak hoş değil, hele illegal olması hiç hoş değil.''