Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra sorumlu tutulacak olan Ahmet Davutoğlu falan yok ona göre

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Libya Tezkeresi’ni değerlendirdi. 1 Mart Tezkeresi’nde yaşananları anımsatan Altaylı, “O gün o tezkereyi kabul edilmesi için TBMM’ye yollayanlar daha sonra kabul edilmemesinden dolayı kendilerini çok övdüler”ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyu

Altaylı, “Bu kez öyle bir durum da yok. Tezkere geldiği gibi geçti. Libya’ya asker yolluyoruz. Ancak küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bu kez ortalıkta sorumlu tutulacak olan Ahmet Davutoğlu falan da yok ona göre…” düşüncesini dile getirdi.

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1 Mart Tezkeresi

Irak krizi konusunda hükümet tarafından 25 Şubat 2003'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için Hükümet'e yetki verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi" reddedilmişti.

Yapılan oylamaya 533 milletvekili katıldı, 250 ret, 264 kabul, 19 çekimser oyu kullanıldı. Ancak, Anayasa'nın 96. maddesinde öngörülen 267 salt çoğunluğa ulaşılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili 2016 yılında yaptığı bir açıklamada "Irak’ta düşülen hataya Suriye’de düşmek istemiyoruz. Ben 1 Mart tezkeresinin yanındaydım, karşı olanlar bunu açıkça söylemediler. Birileri de gizli kulisler attılar. O insanların kimler olduğunu araştırır bulursunuz. 1 Mart tezkeresi ilk anda kabul edilip Türkiye, Irak’ta olsaydı, Irak’ın durum böyle olmazdı. 1 Mart tezkeresi ilk anda geçseydi, Türkiye masada olacaktı" değerlendirmesinde bulunmuştu.