Fatih Altaylı: Kurumlar adına bağışlar havada uçuşuyor ama kabine hariç kimsenin cebinden verdiğini görmedik

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla düzenlediği kampanyaya kabine üyeleri hariç yalnızca kurumların katıldığına dikkati çekti. Altaylı, "Arpalıklardan ses yok!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, Cumhurbaşkanı, hükûmet üyeleri maaşlarını başlattıkları kampanyaya bağışladılar.

Kamu kurumlarının yöneticileri ya da kanunla kurulmuş birtakım kamu dışı tüzel kişilikler de el kesesinden bağış yapıyorlar. Ayrıca yargı bürokrasisi dahil kamu kurumlarında çalışanlardan da hafif metazori bağışlar ya alınıyor ya isteniyor. Bu paraların büyük derde deva olmayacağını hepimiz biliyoruz.

Ama dayanışma duygusu, yardımlaşma duygusu, millet olma duygusu açısından yararlı olduğuna inandığım için aleyhinde konuşmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Suriyeli misafirlerine 40 milyar dolar harcayan, gerekirse bir 40 daha harcayacağını ilan eden bir devletin, kendi vatandaşının yaralarını sarmak için yardıma ihtiyacı olmasa gerek.

Bu yapılan sadece semboliktir diye düşünüyorum. Ama yine de bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Biliyoruz ki, pek çok eski bakan, pek çok danışman kamuya ait şirketlerin ya da Turkcell gibi, Telekom gibi kamu kontrolüne geçmiş şirketlerin yönetim kurullarında. Hatta bazıları birden fazla şirketin yönetiminde. Bu arkadaşlardan şimdiye kadar maaşını bağışlayanı pek duymadık. Kurumlar adına bağışlar havada uçuşuyor ama kabine hariç kimsenin cebinden verdiğini görmedik." görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın