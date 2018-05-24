Fatih Altaylı: Konuştuğum uluslararası bankacılar, "Dolar daha da yükselmez" diyorlar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son olarak 4.92'yi gören dolar/TL kuruyla ilgili olarak konuştuğu uluslararası bankacıların görüşlerini aktardı. Söz konusu kişilerin, doların TL karşısında daha da yükselmeyeceğini söylediğini belirten Altaylı, "Eğer daha fazla artışa izin verilirse Türkiye’de şirketlerin büyük bölümü ayakta kalamaz. Türk işadamları siyasal söylemlere güvenip, dolar gelirleri olmadığı halde faizi düşük diyerek aşırı dolar borçlanması yaptılar" dedi.

Altaylı, "Bu artış ya durur ya dururuz" başlığıyla yayımlanan (24 Mayıs 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Birkaç milyon dolara kıyamadıkları için bu borçları hedge etmediler. Bunca şirketin batmasına göz yumulamaz ve önlem alınır. O zaman da dolar çok gerilemese bile en azından uzunca bir süre bu seviyesini korur.”