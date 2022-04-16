Fatih Altaylı: Koca ülkenin emeği yağma Hasan’ın böreği; yiye yiye bitiremediniz demek isterdim ama galiba sonunda bitti

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ihracatçının ülkeye getirdiği dövizin yüzde 40’ınıi Merkez Bankası’nda bozdurma zorunluluğunu eleştirdi.

“Böyle bir karar, 1 dolarlık ihracat yapabilmek için 80 centlik ithalat yapmak zorunda olan ihracatçıyı batırır, ihracat yapamaz hale getirir” diyen Altaylı, Türkiye’de imalat yapan bir ihracatçının kendisine gönderdiği şu satırlara yer verdi:

“Sevgili Altaylı, bu karar bizim gibi binlercesine dokunacak. Biz üretim aşamasında kullandığımız malzemenin en az yüzde 80’ini döviz ile alıyoruz. O kadarla da kalmıyor. Yerli ürünler de artan enflasyon nedeniyle artık dolar ile fiyatlandırılıyor. Yerli taşeronlarla yaptığımız anlaşmalar da artık dövize endeksli. Yurt dışındaki pazarlama giderlerim de haliyle döviz cinsinden. Ve şimdi ben ciromun yüzde 80’ini Merkez Bankası’nda bozduracağım. Bu bana Türkiye’deki tesisi kapa, ya Polonya’da, Bulgaristan’a taşı ya da yıllardır ABD’deki iş ortaklarımızın yalvardığı gibi üretimi de Amerika’ya taşı demek. Emin olun ki, bu işi oraya taşısak çok daha rahat ederdik ama biz yıllarca bu ülkeye faydamız olsun, yıllardır beraber çalıştığımız emekçi kardeşlerimiz işinden gücünden olmasın diye burada kaldık. Galiba bize gidin diyorlar.”

“Durum tüm sektörler için. Bütün bir millet didinecek, çalışacak. Parayı getirip Merkez Bankası’na koyacak! Niye? Üç beş müteahhit dolar üzerinden garanti ödemelerini almaya devam edebilsinler diye” diyen Altaylı, “Koca ülkenin emeği yağma Hasan’ın böreği. Yiye yiye bitiremediniz demek isterdim. Ama galiba sonunda bitti. Ama iyi bile dayandı” ifadelerini kullandı.

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