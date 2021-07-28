Fatih Altaylı: Kimse ile kapışmıyorum; hedef alacak olsam onları değil sahiplerini alırım, alıyorum da

Bir süredir köşe komşusu Nagehan Alçı ile aralarında yaşanan “faşist” polemiği üzerinden gündeme gelen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, "Sürekli olarak 'Fatih Altaylı bilmem kim ile kapıştı, Fatih Altaylı ile bilmem kim arasında bilmem ne polemiği' gibi zırva yorumlar okumaktan sıkıldım. Emin olun ki, kimse ile kapışmıyorum" diye yazdı.
"Kapıştığım söylenen kişilerin bazılarını gerçekten hiç tanımıyorum, varlıklarından haberim yok, yazdıklarını, fikir sahibi olduklarını ve hatta olduklarını dahi bilmiyorum, duymamışım. Bazılarını ise elbette biliyorum ama aylar yıllardır ne yazdıklarını okumamışım bile. Çünkü biliyorum ki, kendi fikirlerini ya da olmayan düşüncelerini değil kendilerine söyleneni yazıyorlar. Asla muhatabım falan değiller" diyen Altaylı, "Hedef alacak olsam onları değil sahiplerini alırım. Alıyorum da... Biri ile kapışacaksam da bunu yıllardır hep yaptığım gibi adıyla, sanıyla yaparım" dedi.
Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Sürekli olarak 'Fatih Altaylı bilmem kim ile kapıştı, Fatih Altaylı ile bilmem kim arasında bilmem ne polemiği' gibi zırva yorumlar okumaktan sıkıldım. Emin olun ki, kimse ile kapışmıyorum. Bazı fikirlerle ya da uygulamalarla kapışıyorum zaman zaman ama bunların öznesi kapıştığımı iddia ettikleri kişiler değil. Üstelik 'kapıştığım' söylenen kişilerin bazılarını gerçekten hiç tanımıyorum, varlıklarından haberim yok, yazdıklarını, fikir sahibi olduklarını ve hatta olduklarını dahi bilmiyorum, duymamışım.
Bazılarını ise elbette biliyorum ama aylar yıllardır ne yazdıklarını okumamışım bile. Çünkü biliyorum ki, kendi fikirlerini ya da olmayan düşüncelerini değil kendilerine söyleneni yazıyorlar. Asla muhatabım falan değiller. Bu yüzden de hedef almam söz konusu değil. Hedef alacak olsam onları değil sahiplerini alırım. Alıyorum da... Biri ile kapışacaksam da bunu yıllardır hep yaptığım gibi adıyla, sanıyla yaparım. Ama emin olun artık o değerde bir gazeteci de pek görmüyorum. O yüzden de kimse ile kapışmıyorum. Onlar benimle kapışıyor olabilirler. Ama ondan da benim haberim olmuyor."
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Ne olmuştu?
Geçen günlerde, "Dingo'nun ahırına hoşgeldiniz" başlıklı bir yazı kaleme alan Fatih Altaylı, "Sınırlarımızı delik deşik etmekle kalmayıp, evlatlarımızı da delik deşik eden bu gizli işgal ordusu nasıl olur da elini kolunu sallayarak bu ülkenin her tarafında gezebilmektedir" demişti.
Nagehan Alçı Habertürk'teki köşesinde isim vermeden Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirenlere yönelik olarak, "Kaba ırkçılık ve vandal faşizmden bile çok daha tehlikeli olan şey Türkiye’de 9-10 senedir yaşayan 5 milyon insanı bu ülkeden atma projesini sözde entelektüel kılıflarla sunmaya çalışmaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Altaylı’nın bir sonraki yazısının "Roma İmparatorluğunu göç yıkmıştı" başlıklı bölümündeki ifadeleri ise Nagehan Alçı'ya yönelik olarak değerlendirilmişti. Altaylı, isim vermeden "Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar, yalakalık uğruna 'Faşist' diye yaftalanamaz" demişti.,
Alçı ise dünkü (27 Ağustos 2021) yazısının, “Canan Kaftancıoğlu göçmenlerin mi yanında yoksa Tanju Özcan'ın mı?” başlıklı bölümündeki şu sözleri Altaylı’ya yanıt olarak değerlendirilmişti:
“Ben göçmenlerin yanında dururken mevcut rejimin göçmen politikasını da tenkit ediyorum. Göçmenlere kapıları açmak gibi doğru bir iş yaparlarken bu ülkede sistematik ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yapan kimi siyasetçileri de iç politik hesaplar uğruna tezgah altından destekledikleri kanaatindeyim. Kimi kast ettiğimi anlayan anlasın. Şimdilik isim vermek istemiyorum. Rejimin dolaylı kontrolü altındaki “muhalif” siyasetçileri sırf göçmen düşmanlığı yapıyor diye sürekli kendi televizyon programında ağırlayanlar hangi güçlere fayda sağladıklarını iyi tespit etsinler. Türkiye maalesef her şeyin birbirine karıştığı bir ülke. Kimin muhalif görünüp dolaylı yoldan “rejime yalakalık” yaptığı belli olmaz…”