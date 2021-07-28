Fatih Altaylı: Kimse ile kapışmıyorum; hedef alacak olsam onları değil sahiplerini alırım, alıyorum da

Bir süredir köşe komşusu Nagehan Alçı ile aralarında yaşanan “faşist” polemiği üzerinden gündeme gelen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, "Sürekli olarak 'Fatih Altaylı bilmem kim ile kapıştı, Fatih Altaylı ile bilmem kim arasında bilmem ne polemiği' gibi zırva yorumlar okumaktan sıkıldım. Emin olun ki, kimse ile kapışmıyorum" diye yazdı.

"Kapıştığım söylenen kişilerin bazılarını gerçekten hiç tanımıyorum, varlıklarından haberim yok, yazdıklarını, fikir sahibi olduklarını ve hatta olduklarını dahi bilmiyorum, duymamışım. Bazılarını ise elbette biliyorum ama aylar yıllardır ne yazdıklarını okumamışım bile. Çünkü biliyorum ki, kendi fikirlerini ya da olmayan düşüncelerini değil kendilerine söyleneni yazıyorlar. Asla muhatabım falan değiller" diyen Altaylı, "Hedef alacak olsam onları değil sahiplerini alırım. Alıyorum da... Biri ile kapışacaksam da bunu yıllardır hep yaptığım gibi adıyla, sanıyla yaparım" dedi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sürekli olarak 'Fatih Altaylı bilmem kim ile kapıştı, Fatih Altaylı ile bilmem kim arasında bilmem ne polemiği' gibi zırva yorumlar okumaktan sıkıldım. Emin olun ki, kimse ile kapışmıyorum. Bazı fikirlerle ya da uygulamalarla kapışıyorum zaman zaman ama bunların öznesi kapıştığımı iddia ettikleri kişiler değil. Üstelik 'kapıştığım' söylenen kişilerin bazılarını gerçekten hiç tanımıyorum, varlıklarından haberim yok, yazdıklarını, fikir sahibi olduklarını ve hatta olduklarını dahi bilmiyorum, duymamışım.

Bazılarını ise elbette biliyorum ama aylar yıllardır ne yazdıklarını okumamışım bile. Çünkü biliyorum ki, kendi fikirlerini ya da olmayan düşüncelerini değil kendilerine söyleneni yazıyorlar. Asla muhatabım falan değiller. Bu yüzden de hedef almam söz konusu değil. Hedef alacak olsam onları değil sahiplerini alırım. Alıyorum da... Biri ile kapışacaksam da bunu yıllardır hep yaptığım gibi adıyla, sanıyla yaparım. Ama emin olun artık o değerde bir gazeteci de pek görmüyorum. O yüzden de kimse ile kapışmıyorum. Onlar benimle kapışıyor olabilirler. Ama ondan da benim haberim olmuyor."

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